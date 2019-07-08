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اصابات متفاونة باطلاق نار خلال شجار في رهط



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أسفر شجار عائلي في مدينة رهط مساء الاثنين عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة , وبحسب المعلومات الاولية ان الحادث يدور عن شجار بين افراد من نفس العائلة .


تم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابات متفاونة باطلاق نار خلال شجار في رهط




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