اصابات, متفاونة, باطلاق, نار, خلال, شجار, في, رهط,

أسفر شجار عائلي في مدينة رهط مساء الاثنين عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة , وبحسب المعلومات الاولية ان الحادث يدور عن شجار بين افراد من نفس العائلة .

تم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .