واشنطن تؤكد مجددًا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أكدت الولايات المتحدة مجددا مساء اليوم أنها لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية. جاء ذلك على لسان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في سياق خطاب القاه في واشنطن أمام مؤتمر منظمة مسيحية مؤيدة لإسرائيل. وتأتي أقواله على خلفية خروقات طهران المتكررة للاتفاق النووي.ترامب يحذر إيران من تداعيات رفعها لمستوى تخصيب اليورانيوموكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد حذر القيادة الإيرانية اليوم من مغبة تداعيات الخطوات التي تقوم بها في المجال النووي وقال في تغريدة على حسابه في موقع توتير إنه يتعين على طهران أن تتصرف بحذر اذ انها تقوم حاليا بخطوات سيئة .