خسوف, جزئي, للقمر, في, سماء, البلاد, يوم, 16, تموز,

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رد والد البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، على البيان الذي أصدره...
أسفر شجار عائلي في مدينة رهط مساء الاثنين عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة , وبحسب...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب...
تجددت مساء اليوم الاثنين مظاهرات الاثيوبيين في البلاد بعد مقتل شاب اثيوبي برصاص...
أصدرت العربية للتغيير برئاسة د. أحمد الطيبي بيانا جاء فيه: في اعقاب عدم توصل لجنة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن أصل الفلسطينيين...
يدين الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة الديمقراطية، الاعتداء البوليسي جسديا على...
جاء في بيان صادر عن رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم ومدير قسم التربية والتعليم...
إعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة...