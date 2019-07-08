إيفرتون, يُخطط, لصفقة, جديدة, من, برشلونة,

يسعى نادي إيفرتون لحسم صفقة جديدة من صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تعاقده أخيرا مع أندريه جوميز، والموسم الماضي ضم لوكاس ديني وياري مينا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إيفرتون يستهدف التعاقد مع البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب برشلونة، مقابل 35 مليون يورو، والذي انتقل الصيف الماضي للبارسا قادمًا من بوردو الفرنسي مقابل 40 مليون يورو.وأضافت الصحيفة: "ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون، وضع مالكوم هدفه الأول بعد حسم التعاقد مع أندريه جوميز بشكل نهائي، حيث كان النادي مهتما بضم مالكوم قبل انتقاله لبرشلونة، ويسعى لاستغلال فشله في الحصول على فرصة مع البارسا منذ انضمامه للفريق".وأشار التقرير، إلى أن إيفرتون يسعى لاستغلال علاقاته الجيدة مع إدارة برشلونة لحسم الصفقة لصالحه، خاصة أن آرسنال أيضًا مهتما بضمه.ويضع آرسنال مالكوم كخيار ثاني بالنسبة له، بعد ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، حيث لا زالت المفاوضات جارية، لكن الأمور المالية تمثل العائق أمام المدفعجية حتى الآن.