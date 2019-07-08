اصابة, خطيرة, لشاب, لدغته, افعى, في, النقب,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب يبلغ من العمر 24 عاماً الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وحالته خطيرة بعد ان تعرض للدغة افعى .

وكان الشاب قد تعرض للدغة افعى في ووصل الى محطة نجمة داوود الحمراء في عراد ومن هناك تم نقله للمستشفى .