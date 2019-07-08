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شاهدوا كيف اصبح ابن وابنة أمل حجازي.. هل يشبهانها !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحدثت الفنانة اللبنانية أمل حجازي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها برفقة ابنها وابنتها.

ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو لهم معاً وهم يؤدون أحد الأناشيد.

 
وبدا أن الطفلين كبرا وتغيرا كثيراً. وهو ما اشار إليه الكثير من المتابعين. وتعليقاً على المقطع الذي حقق أكثر من 221 ألف مشاهدة كتبت: “رقت عينايا شوقاً. المنشدان كريم ولارين”.
ويشار إلى أن أمل تنشر على الحساب نفسه صوراً لإطلالاتها المميزة والأنيقة التي تحظى بإعجاب عدد كبير جداً من المتابعات.
وكثيراً ما تطالبها هؤلاء بتعليمهن طرق اختيار ملابسها ولف الحجاب لتبدو غاية في الجاذبية والتألق.




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