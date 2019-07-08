شاهدوا, كيف, اصبح, ابن, وابنة, أمل, حجازي.., هل, يشبهانها, !,

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علقت الفنانة اللبنانية امل حجازي على حظر ارتداء البوركيني في احد المسابح متسائلة...
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رغم الانتقاد الذي تعرضت له منذ ايام بعد نشرها صورة بروب الاستحمام، الا ان ذلك لم...
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