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الشرطة تعتقل 6 مشتبهين بعد تجدد مظاهرات الاثيوبيين



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تجددت مساء اليوم الاثنين مظاهرات الاثيوبيين في البلاد بعد مقتل شاب اثيوبي برصاص الشرطة مطلع الاسبوع الماضي , حيث شارك المئات في اغلاق شوارع بمنطقة بيتح تكفا وتم اعتقال 6 مشتبهين .


يشار الى أن مظاهرات عنيفة قد شهدتها البلاد الاسبوع الماضي تخللت اغلاق شوارع واعتداء على قوات الشرطة .
الشرطة تعتقل 6 مشتبهين بعد تجدد مظاهرات الاثيوبيين




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