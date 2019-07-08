الشرطة, تعتقل, 6, مشتبهين, بعد, تجدد, مظاهرات, الاثيوبيين,

تجددت مساء اليوم الاثنين مظاهرات الاثيوبيين في البلاد بعد مقتل شاب اثيوبي برصاص الشرطة مطلع الاسبوع الماضي , حيث شارك المئات في اغلاق شوارع بمنطقة بيتح تكفا وتم اعتقال 6 مشتبهين .

يشار الى أن مظاهرات عنيفة قد شهدتها البلاد الاسبوع الماضي تخللت اغلاق شوارع واعتداء على قوات الشرطة .