جماهير, ريال, مدريد, تهاجم, بيل,

عاد نادي ريال مدريد الإسباني، إلى المدينة الرياضية (الفالديبيباس)، صباح اليوم الإثنين، تحضيرًا لبداية الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد، تلقى العديد من الإهانات لدى وصوله إلى المدينة الرياضية، من قبل جماهير الفريق، التي استقبلت اللاعبين عقب عودتهم من فترة الإجازة الصيفية.وأشارت إلى أن بيل تلقى انتقادات قاسية عقب وصوله، موضحة أن اللاعب يعاني من عواقب رفضه مغادرة ريال مدريد، رغم علمه بأن المدرب الفرنسي زيدان لن يعتمد عليه.ويواجه بيل، المصير المجهول حتى الاَن، في ظل عدم معرفة إمكانية بقائه في ريال مدريد أم سيرحل عن البرنابيو هذا الصيف.وشارك جاريث بيل في 42 مباراة بالموسم المنصرم بمختلف المسابقات، وسجل 14 هدفًا وصنع 6 آخرين.