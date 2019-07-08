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ألمانيا ترفض طلبًا أمريكيًا بإرسال قوات برية إلى سورية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفضت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين طلبًا اميركيًا بإرسال قوات برية إلى شمال سوريا.  وكانت واشنطن طلبت يوم أمس الأحد من برلين عبر الممثل الخاص الأميركي لسوريا جايمس جيفري توفير قوات برية وطلبت ردًا سريعًا.   وقال جيفري الذي يزور برلين "نبحث هنا في ألمانيا ولدى شركاء آخرين في التحالف عن متطوعين على استعداد للانخراط في العملية.   وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت ردًا على ذلك، إن ألمانيا لا تنوي إرسال قوات برية إلى سوريا، مشيراً إلى إن الحكومة تعتزم فقط مواصلة تواجدها العسكري الحالي ضمن تحالف مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، والمتمثل في طائرات استطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود، وإرسال مدربين عسكريين إلى العراق.وأضاف في مؤتمر صحفي أن الحكومة الاتحادية تنوي مواصلة الإجراءات الحالية في إطار تحالف مكافحة "داعش"، موضحا أن "هذا لا يتضمن - كما هو معروف - إرسال قوات برية".  الطلب الأمريكي يثير الجدل في المانيا  وتنتهي ولاية المشاركة الالمانية في سوريا نهاية اكتوبر 2019. ويتعين إثر ذلك أن يقرر البرلمان مستقبل هذه المشاركة. ومن الجدير ذكره أن هذا الطلب أثار خلافات وجدلا داخل الائتلاف الحاكم في المانيا.ففي حين أدى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل انفتاحه على بحث الأمر، رفض حليفه الاشتراكي الديمقراطي قطعيا الخوض في المسألة.
ألمانيا ترفض طلبًا أمريكيًا بإرسال قوات برية إلى سورية




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