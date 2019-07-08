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مظاهرة ضد التطبيع في تونسب مشاركة فلسطينية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جابت مظاهرة ضخمة في وسط العاصمة التونسية شارع ابو رقيبة ضد التطبيع، اليوم الاثنين، بمشاركة نقابات وقيادات فلسطينية.

ونظمت التظاهرة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل على هامش افتتاح مؤتمر المعلم العربي ومقاومة التطبيع الذي افتتح اليوم في مدينة الحمامات التونسية بتنظيم من اتحاد المعلمين الفلسطينيين ويستمر ليوم غد بمشاركة العديد من ممثلي النقابات الفلسطينية وعشرات النقابات العربية.  وتخلل المسيرة هتافات وشعارات ضد صفقة القرن وضد مؤتمر البحرين وضد الزعماء وحكومات العرب المتورطة بالتطبيع.
مظاهرة ضد التطبيع في تونسب مشاركة فلسطينية




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