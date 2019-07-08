سيارة, تصطدم, في, واجهة, مصرف, ببئر, السبع,

رجال الاطفاء والانقاذ عملوا على ازالة زجاج السيارة الذي كان معلقا بالهواء.
ويذكر أن الحادث أسفر عن اصابة ٤ اشخاص بجراح طفيفة.
رجال الاطفاء والانقاذ عملوا على ازالة زجاج السيارة الذي كان معلقا بالهواء.
ويذكر أن الحادث أسفر عن اصابة ٤ اشخاص بجراح طفيفة.
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