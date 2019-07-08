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سيارة تصطدم في واجهة مصرف ببئر السبع



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث اصطدام سيارة بواجهة مصرف (بنك اوتسار هحايل) في نفيه زئيف بمدينة بئر السبع.


رجال الاطفاء والانقاذ عملوا على ازالة زجاج السيارة الذي كان معلقا بالهواء.


ويذكر أن الحادث أسفر عن اصابة ٤ اشخاص بجراح طفيفة.





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