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إيران تتجاوز حد 4.5% في تخصيب اليورانيوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأت إيران، صباح الاثنين، تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق 4.5 بالمئة. بحسب ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.



وقالت الوكالة: "هذا الصباح، تجاوزت إيران حد 4.5% في تخصيب اليورانيوم"، وذلك بعدما أعلنت إيران الأحد عن تخطيها حد 3.7% في تخصيب اليورانيوم الذي يفرضه الاتفاق النووي الموقع عام 2015.


وأكدت إيران أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018 وفرضها عقوبات على طهران.


وأدى انسحاب الولايات المتحدة إلى عزل طهران بشكل شبه كامل عن النظام المالي الدولي وخسارتها معظم زبائنها من النفط.




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