تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-08 17:35:47 سيارة تصطدم في واجهة مصرف ببئر السبع |  2019-07-08 16:00:36 إيران تتجاوز حد 4.5% في تخصيب اليورانيوم |  2019-07-08 16:00:33 نتنياهو: أصول الفلسطينيين تعود إلى أوروبا |  2019-07-08 14:53:18 الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة : الاعتداء البوليسي على مها شحادة لا يمكن أن يكون له أي مبرر |  2019-07-08 14:08:22 أعمال تخريب في روضات ومدارس بكفرمندا واستنكار الاهالي |  2019-07-08 12:32:11 اصابة خطيرة لعامل من يافة الناصرة بموقع حفريات |  2019-07-08 11:41:52 للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس |  2019-07-08 11:38:06 سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية |  2019-07-08 11:24:24 وزارة العمل والرفاه تشرع في مراقبة حضانات الطفولة المبكرة |  2019-07-08 11:21:33 دراسة: رفع الأثقال مفيد لحرق دهون القلب |  2019-07-08 11:20:39 بعد بلوغها 118 عاما .. ماما خوليا تمتلك أول منزل |  2019-07-08 11:19:31 دعوة للفيفا لإلغاء كأس العالم في قطر |  2019-07-08 10:56:21 هزة أرضية بقوة 5.6 تضرب ايران |  2019-07-08 10:49:26 لجنة مكافحة العنف في الناصرة : نطالب الشرطة بالكشف عن كل الضالعين بجريمة قتل توفيق زهر وتقديمهم للقضاء |  2019-07-08 10:05:09 أميرة سعودية تشتري ناديا إيطاليا لكرة القدم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو: أصول الفلسطينيين تعود إلى أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن أصل الفلسطينيين القدماء، يعود إلى جنوبي أوروبا، في حين يعود أصل الفلسطينيين الحاليين، إلى شبه الجزيرة العربية.


وفي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، كتب نتنياهو: "تؤكد دراسة جديدة للحمض النووي تم استعادتها من موقع فلسطيني قديم في مدينة عسقلان ما نعرفه من الكتاب المقدس، أن أصل الفلسطينيين القدماء موجود في جنوب أوروبا".


وأضاف: "يذكر الكتاب المقدس مكانًا يدعى كافتور، وهو على الأرجح جزيرة كريت الحديثة، لا توجد صلة بين الفلسطينيين القدامى والفلسطينيين الحاليين، الذين جاء أسلافهم من شبه الجزيرة العربية إلى أرض إسرائيل بعد آلاف السنين".


وتابع نتنياهو: "ان ارتباط الفلسطينيين بأرض إسرائيل ليس شيئًا، مقارنة مع 4000 عام من الارتباط بين الشعب اليهودي والأرض".




كلمات متعلقة

نتنياهو:, أصول, الفلسطينيين, تعود, إلى, أوروبا,

تابعونــا

سيارة تصطدم في واجهة مصرف ببئر السبع سيارة تصطدم في واجهة مصرف ببئر السبع 2019-07-08 | 17:35:47

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة : الاعتداء البوليسي على مها شحادة لا يمكن أن يكون له أي مبرر الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة : الاعتداء البوليسي على مها شحادة لا يمكن أن يكون له أي مبرر 2019-07-08 | 14:53:18

يدين الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة الديمقراطية، الاعتداء البوليسي جسديا على...

أعمال تخريب في روضات ومدارس بكفرمندا واستنكار الاهالي أعمال تخريب في روضات ومدارس بكفرمندا واستنكار الاهالي 2019-07-08 | 14:08:22

جاء في بيان صادر عن رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم ومدير قسم التربية والتعليم...

الاردن يخصص (65) مقعداً دراسياً لدرجة البكالوريس في تخصصات مختلفة لأبنائنا الطلبة من أبناء الوسط العربي الاردن يخصص (65) مقعداً دراسياً لدرجة البكالوريس في تخصصات مختلفة لأبنائنا الطلبة من أبناء الوسط العربي 2019-07-08 | 13:32:54

إعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة...

اصابة خطيرة لعامل من يافة الناصرة بموقع حفريات اصابة خطيرة لعامل من يافة الناصرة بموقع حفريات 2019-07-08 | 12:32:11

اصيب شاب 20 عاما من يافة الناصرة باصابات خطيرة اثر تعرضه لحادث عمل خلال عمله في...

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس 2019-07-08 | 11:41:52

دافعت سارة عيدان، ملكة جمال العراق سابقاً بشدّة عن إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان،...

سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية 2019-07-08 | 11:38:06

أعلنت بلدية سخنين ولجنة المستخدمين فيها عن الإضراب اليوم ابتداء من الساعة...

وزارة العمل والرفاه تشرع في مراقبة حضانات الطفولة المبكرة وزارة العمل والرفاه تشرع في مراقبة حضانات الطفولة المبكرة 2019-07-08 | 11:24:24

اكد رئيس قسم الحضانات النهارية في وزارة العمل والرفاه الاجتماعي امير مادينا انه...

لجنة مكافحة العنف في الناصرة : نطالب الشرطة بالكشف عن كل الضالعين بجريمة قتل توفيق زهر وتقديمهم للقضاء لجنة مكافحة العنف في الناصرة : نطالب الشرطة بالكشف عن كل الضالعين بجريمة قتل توفيق زهر وتقديمهم للقضاء 2019-07-08 | 10:49:26

أصدرت لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة بياناً لوسائل الإعلام جاء فيه: "بعد...

اطلاق نار على سيارة عضو بلدية في ام الفحم اطلاق نار على سيارة عضو بلدية في ام الفحم 2019-07-08 | 10:01:05

اقدم مجهولون بعد منتصف الليلة الماضية على اطلاق الرصاص على سيارة عضو بلدية ام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا مصرع نورا وصايا الرملة الشابة حادث طرق مروع تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا تشيلسي دينامو كييف دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي سكب مادة حارقة على امرأة عربية حيفا مشتبه هرب حروق التسبب لها اصابات الحركة الاسلامية محظورة كابينيت الشيخ رائد صلاح الشمالية رهط مصرع براء الشربجي ناهض شابة متأثرة جراحها اصابة حريق بيت اصابة بالغة عامل سقط حادث عمل ورشة بناء ارتفاع عن كفار سابا التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة برجس عويدات سوريا سجن تهمة التجسس لصالح اسرائيل مجدل شمس طالب طب اسناناحتفالية ابداعات الحادية عشر وزارة المعارف مار يوسف مدرسة طلاب فيديو توثيق اطلاق نار شاب الناصرة ملثمين دراجة نارية نجاة اعجوبة تقطيع عشرات اشجار الزيتون الرينة جيوسي شاب استدعاء الشرطة تحقيق ثلوج جبل الشيخ الجولان بيت جن الجش متنزهون يلعبون يستمتعون د.سهيل نصر الله شفاعمرو مدير عام جديد تعيين مستشفى بوريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com