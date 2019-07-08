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بوزن خيالي.. اصطياد "أضخم سمكة" في العالم!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قاومت سمكة ضخمة من نوع Giant barb صنارة صياد بريطاني مدة 80 دقيقة، قبل أن يتمكن من الإمساك بها، واكتشاف أنها "الصيد الأكبر" على الإطلاق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن البريطاني المولود في قرية ويستلي الإنجليزية، جون هارفي (42 عاما)، اصطاد سمكة عملاقة في الوزن والحجم في إحدى بحيرات جنوب تايلاند.

وحقق الصياد هارفي رقما قياسيا جديدا لأضخم سمكة يتم اصطيادها، حيث بلغ وزن سمكته 105 كلغ، مع العلم أن الرقم القياسي السابق كان لسمكة يقل وزنها عن هذه بنحو 4.5 كلغ.


وقال الصياد البريطاني: "لقد قاومت السمكة كثيرا، واستغرق الأمر الكثير من الجهد. وبعد 80 دقيقة أخرجتها أخيرا. لم أستطع تصديق عيني".


 وطلب هارفي المساعدة من صيادين محليين، لتصوير السمكة الضخمة. واعترف البريطاني صاحب الرقم القياسي الجديد، أنه يشارك في رحلات الصيد للمتعة فقط، "أنا أشعر بالحرج قليلا أمام الصيادين الآخرين، الذين يقضون المزيد من الوقت وينفقون المال، ولكن لا يستطيعون صيد سمكة بهذا الحجم".


ويعيش الصياد البريطاني المحظوظ في باتايا منذ 14 عاما.


ويعد سمك Giant barb من أكبر الأنواع في عائلة أسماك الكارب، المهددة بالانقراض، وتعيش في الأنهار والبحيرات الآسيوية وتتغذى على الطحالب والعوالق النباتية.




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