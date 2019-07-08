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الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة : الاعتداء البوليسي على مها شحادة لا يمكن أن يكون له أي مبرر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق







يدين الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة الديمقراطية، الاعتداء البوليسي جسديا على الأخت مها شحادة صاحبة مقعى مستكة، عند مداخل السوق القديم، من ناحية درب الحجاج. إذ يؤكد هذا الاعتداء الذي لا يمكن أن يكون له أي مبرر، عدوانية الشرطة في تعاملها مع جماهيرنا العربية.


وقال جبهة الناصرة والحزب الشيوعي، إن المساءلة إن أوراق وتراخيص، لا يمكن أن يكون بيد الشرطة، بل هناك جهات ذات اختصاص في الموضوع. ولكن الشرطة لم تكتف بهذا، بل نفذت اعتداء جسديا للأخت شحادة.


وحيا الحزب وجبهة الناصرة الأخت مها شحادة، والتي هي واحدة من المبادرات من بنات وأبناء المدينة، لفتح مصالح صغيرة متواضعة في السوق القديم، ما بعث روحا جديدا في أزقة الناصرة الغاية على قلوبنا.


وكان عضو البلدية عن كتلة الجبهة فراس حمدان، قد رافق الأخت شحادة في وقت اعتقالها وحتى اطلاق سراحها. كما اهتم حمدان بأن يحضر لها اليوم ترخيصا من البلدية، للسماح لها بنشر الطاولات خارج المقهى.




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