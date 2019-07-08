ماجدة, الرومي, بأجمل, حفلاتها, في, الاردن, بامضاء, مروان, مخامرة,

أحيت سيدة الغناء ونجمة الطرب الاصيل الفنانة ماجدة الرومي حفلا فنيا كبيرا في البحر الميت ، بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات بالعاصمة الاردنية عمان مساء يوم 5/ 7/ 2019 ، وقدمت سيدة الغناء العربي ، خلال الحفل الفني الكبير باقة مميّزة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وصولاً إلى أحدثها "لا تسأل" فردّد معها الجميع كلماتها عن ظهر قلب ، حيث شهد الحفل حضورا كبيرا من مختلف الجاليات العربية ممن تزامن وجودهم في الاردن مع حفل ، كما قدم من الاراضي الفلسطينية اعداد كبيرة من محبي الفن الاصيل والعاشقين لصوت الرومي لتسحر الجميع بحضورها واحساسها الفريد ليستقبلها الجمهور بالتصفيق والوقوف احتراما لهذه القامة الفنية الكبيرة .وقالت السيدة ماجدة الرومي ما بنسى سنين العز في الاردن لما اعطتنا في 86 فرصة عن لبنان لكون لبنان بتلك الفترة كان في عز الحرب فرصة انطلاق ثانية من مهرجان جرش ومهما طال الغياب انتم غالين على قلبي وصلاتي ربي يديم عزكم ويحفظ الارض المباركة ويبقى الاردن ارض السلام .كما قدمت السيدة ماجدة الرومي الشكر الكبير لشركة " my magical music for events " ممثلة بمديرها العام السيد مروان مخامرة على هذا التنظيم المميز وإتاحة الفرصة حتى التقي بهذا الجمهور الكبير في الاردن ، يذكر ان الشركة قامت بتنظيم العديد من الحفلات الفنية وحققت نجاحا كبيرا في كافة نشاطاتها المختلفة لتحقق شعارها الذي تسعى اليه منذ تأسيسها الترويج للأردن سياحيا وتكون اداة جذب سياحي وتكون شريكا فاعلا مع المؤسسات الحكومية التي تعنى بالترويج السياحي للاردن .