هل, أعلنت, نادين, الراسي, خطوبتها, عبر, هذه, الصورة, ؟,

نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ صورة ليدها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيها يدها وبدا وكأنها ترتدي خاتم الخطوبة.

أما الذي أكد الترجيحات التي افادت ان نادين دخلت في علاقة حب جديدة وانها قد اصبحت رسمية انها علقت على الصورة بعبارة : my baby التي تعني انها تشير الى حبيبها.كما لمحت من فترة انها تعيش قصة حب مع شخص دعمها على الرغم من مرورها بالكثير من المشاكل ورفض ان يتركها وحيدة في معركتها للحصول على حضانة طفليها.