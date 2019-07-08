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راموس يوجه رسالة للمصريين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه الدولي الإسباني سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد رسالة للمصريين، وذلك عقب نهاية إجازته الصيفية التي قضاها في أحد المنتجعات بمدينة الغردقة المصرية.

ويدرك راموس، أنه من الشخصيات "المكروهة" من قبل عشاق كرة القدم في مصر، لتسببه في إصابة نجم "الفراعنة" محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، خلال مواجهة جمعت الريال و"الريدز" في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018.


وبعد تلك الواقعة، هاجمت الجماهير المصرية المدافع الدولي الإسباني، وأطلقت عليه مجموعة من الأوصاف "المسيئة" و"المهينة"، لكن على ما يبدو، فقد وجد راموس أخيرا فرصة لخطف ود المصريين، وطي صفحة واقعة "إصابته لصلاح"، من خلال نشره تدوينة عبر حسابه في "فيسبوك" عقب نهاية إجازته الصيفية في الغردقة، عبر فيها عن شكره وسعادته بزيارة بلد "الفراعنة".


واعتبر بطل العالم (مع منتخب إسبانيا في 2010)، أن رحلته إلى مصر تعد واحدة من أفضل رحلاته على الإطلاق، وأضاف "الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها.. مصر ستمتلكين دائما قطعة من قلبي.. لقد كانت تجربة لا تصدق".




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