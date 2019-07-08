أعمال, تخريب, في, روضات, ومدارس, بكفرمندا, واستنكار, الاهالي,

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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن أصل الفلسطينيين...
يدين الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة الديمقراطية، الاعتداء البوليسي جسديا على...
إعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة...
اصيب شاب 20 عاما من يافة الناصرة باصابات خطيرة اثر تعرضه لحادث عمل خلال عمله في...
دافعت سارة عيدان، ملكة جمال العراق سابقاً بشدّة عن إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان،...
أعلنت بلدية سخنين ولجنة المستخدمين فيها عن الإضراب اليوم ابتداء من الساعة...
اكد رئيس قسم الحضانات النهارية في وزارة العمل والرفاه الاجتماعي امير مادينا انه...
أصدرت لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة بياناً لوسائل الإعلام جاء فيه: "بعد...
اقدم مجهولون بعد منتصف الليلة الماضية على اطلاق الرصاص على سيارة عضو بلدية ام...