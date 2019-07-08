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الاردن يخصص (65) مقعداً دراسياً لدرجة البكالوريس في تخصصات مختلفة لأبنائنا الطلبة من أبناء الوسط العربي



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  إعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية


بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، يسر سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تل أبيب ان تعلن عن تخصيص (65) مقعداً دراسياً لدرجة البكالوريس في تخصصات مختلفة لأبنائنا الطلبة من أبناء الوسط العربي في إسرائيل، بهدف توطيد علاقة الأردن المميزة بهم، وفتح مجال اضافي امامهم لإكمال دراستهم الجامعية وإلى تعزيز الارتباط بثقافتهم العربية من خلال الأردن الذي فتح ويفتح أبوابه دائماً لإخوانه العرب في كل مكان. وبموجب هذه المكرمة الملكية ستقوم السفارة بالإشراف على توزيع هذه المقاعد على أبناء الوسط العربي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي الأردنية، إلى جانب المنح الملكية التي تم تخصيصها للأحزاب والحركات والطوائف العربية.


في هذا الصدد وتسهيلاً على الطلبة الأعزاء ترجو السفارة بيان التعليمات والمعايير الخاصة بالتقدم لهذه البعثات


يقتصر التقدم لهذه البعثات على حملة شهادات الفرعين العلمي والأدبي فقط (بجروت حديث بدون بونس) ولغايات الدراسة في الجامعات الحكومية، وان لا يكون الطالب ملتحقاً في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية على البرنامج الدولي، على ان يكون الحد الأدنى للمعدل للتقدم للتخصصات كما يلي:اولاً: الطب وطب الأسنان، أن لا يقل المعدل عن 85% في الفرع العلمي فقط. (ويحصل على البعثة الطالب الذي تقدم بأعلى معدل من بين جميع المتقدمين في الفرع العلمي لمنحة الطب الوحيدة ومن يليه لبعثتي طب الأسنان).

ثانياً: الهندسة والصيدلة ان لا يقل المعدل عن 80% في الفرع العلمي فقط.

ثالثاً: العلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل ان لا يقل المعدل عن 70% في الفرع العلمي فقط.

رابعاً: باقي التخصصات ان لا يقل المعدل عن 65% في الفرع العلمي أو الادبي.
عند تقديم الطلب يجب مراعاة ما يلي:لن يتم النظر في طلب أي طالب مسجل في إحدى الجامعة الرسمية الأردنية للسنوات السابقة.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات 19/8/2019. وتؤكد السفارة على أهمية تعبئة نموذج الطلب المحدد لهذه الغاية.

لا يوجد للسفارة أي ارتباط أو أفضلية لأي من المكاتب التي يتعامل معها الطلبة من اجل الحصول على مقعد دراسي وان السفارة لن تقوم باعتماد أي مكتب من اجل هذه الغاية.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال مع السفارة الأردنية على الرقم 7517722-03، أو إرسال الطلبات بالبريد المسجل على عنوان السفارة المبين أدناه أو تسليمه باليد في مبنى السفارة، أو على فاكس رقم 7517712-03 او بريد الكتروني jordanembassy@012.net.il.

14 Rehov Abba Hillel Silver, Ramat Gan.

P.O. Box 3511.

Tel Aviv 52560.

تنتهز السفارة الأردنية في تل أبيب هذه الفرصة لتتقدم بالشكر الجزيل للصحافة العربية على تعاونها في الإعلان عن هذه البعثات لما فيه مصلحة أبنائنا الطلبة العرب.




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