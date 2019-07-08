اصابة, خطيرة, لعامل, من, يافة, الناصرة, بموقع, حفريات,

وافيد ان العامل على ما يبدوا صدمته الية حفر (بوبكات) في المكان .وتم نقل العامل الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال علاجه هناك .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.الصورة توضيحية ..

اصيب شاب 20 عاما من يافة الناصرة باصابات خطيرة اثر تعرضه لحادث عمل خلال عمله في منطقة تال يوسيف اليوم الاثنين .

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