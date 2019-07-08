تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-08 14:08:22 أعمال تخريب في روضات ومدارس بكفرمندا واستنكار الاهالي |  2019-07-08 12:32:11 اصابة خطيرة لعامل من يافة الناصرة بموقع حفريات |  2019-07-08 11:41:52 للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس |  2019-07-08 11:38:06 سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية |  2019-07-08 11:24:24 وزارة العمل والرفاه تشرع في مراقبة حضانات الطفولة المبكرة |  2019-07-08 11:21:33 دراسة: رفع الأثقال مفيد لحرق دهون القلب |  2019-07-08 11:20:39 بعد بلوغها 118 عاما .. ماما خوليا تمتلك أول منزل |  2019-07-08 11:19:31 دعوة للفيفا لإلغاء كأس العالم في قطر |  2019-07-08 10:56:21 هزة أرضية بقوة 5.6 تضرب ايران |  2019-07-08 10:49:26 لجنة مكافحة العنف في الناصرة : نطالب الشرطة بالكشف عن كل الضالعين بجريمة قتل توفيق زهر وتقديمهم للقضاء |  2019-07-08 10:05:09 أميرة سعودية تشتري ناديا إيطاليا لكرة القدم |  2019-07-08 10:04:20 الوفد الامني المصري يصل رام الله وغزة لتحريك ملفات عالقة |  2019-07-08 10:01:05 اطلاق نار على سيارة عضو بلدية في ام الفحم |  2019-07-08 09:59:49 10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين |  2019-07-08 04:44:03 بومبيو يهدد إيران بعد إعلانها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة خطيرة لعامل من يافة الناصرة بموقع حفريات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شاب 20 عاما من يافة الناصرة باصابات خطيرة اثر تعرضه لحادث عمل خلال عمله في منطقة تال يوسيف اليوم الاثنين .

وافيد ان العامل على ما يبدوا صدمته الية حفر (بوبكات) في المكان .

وتم نقل العامل الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال علاجه هناك .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.


الصورة توضيحية ..
اصابة خطيرة لعامل من يافة الناصرة بموقع حفريات




كلمات متعلقة

اصابة, خطيرة, لعامل, من, يافة, الناصرة, بموقع, حفريات,

تابعونــا

أعمال تخريب في روضات ومدارس بكفرمندا واستنكار الاهالي أعمال تخريب في روضات ومدارس بكفرمندا واستنكار الاهالي 2019-07-08 | 14:08:22

جاء في بيان صادر عن رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم ومدير قسم التربية والتعليم...

الاردن يخصص (65) مقعداً دراسياً لدرجة البكالوريس في تخصصات مختلفة لأبنائنا الطلبة من أبناء الوسط العربي الاردن يخصص (65) مقعداً دراسياً لدرجة البكالوريس في تخصصات مختلفة لأبنائنا الطلبة من أبناء الوسط العربي 2019-07-08 | 13:32:54

إعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة...

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس 2019-07-08 | 11:41:52

دافعت سارة عيدان، ملكة جمال العراق سابقاً بشدّة عن إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان،...

سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية 2019-07-08 | 11:38:06

أعلنت بلدية سخنين ولجنة المستخدمين فيها عن الإضراب اليوم ابتداء من الساعة...

وزارة العمل والرفاه تشرع في مراقبة حضانات الطفولة المبكرة وزارة العمل والرفاه تشرع في مراقبة حضانات الطفولة المبكرة 2019-07-08 | 11:24:24

اكد رئيس قسم الحضانات النهارية في وزارة العمل والرفاه الاجتماعي امير مادينا انه...

لجنة مكافحة العنف في الناصرة : نطالب الشرطة بالكشف عن كل الضالعين بجريمة قتل توفيق زهر وتقديمهم للقضاء لجنة مكافحة العنف في الناصرة : نطالب الشرطة بالكشف عن كل الضالعين بجريمة قتل توفيق زهر وتقديمهم للقضاء 2019-07-08 | 10:49:26

أصدرت لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة بياناً لوسائل الإعلام جاء فيه: "بعد...

اطلاق نار على سيارة عضو بلدية في ام الفحم اطلاق نار على سيارة عضو بلدية في ام الفحم 2019-07-08 | 10:01:05

اقدم مجهولون بعد منتصف الليلة الماضية على اطلاق الرصاص على سيارة عضو بلدية ام...

أجواء صيفية حارة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي أجواء صيفية حارة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي 2019-07-08 | 04:37:36

اليوم الاثنين 2019/07/08: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...

سخنين: لجنة عمال البلدية تعلن الإضراب الاثنين من الساعة 12:00 ظهرا سخنين: لجنة عمال البلدية تعلن الإضراب الاثنين من الساعة 12:00 ظهرا 2019-07-07 | 22:45:21

لجنة عمال وبلدية سخنين تستنكر وتشجب التصرف الغير حضاري باقتحام مكتب رئيس بلدية...

اصابة خطيرة باطلاق نار في معاوية اصابة خطيرة باطلاق نار في معاوية 2019-07-07 | 22:24:45

تعرض شاب مساء اليوم الاحد لاطلاق نار في بلدة معاوية مما اسفر عن اصابته بجراح وصفت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرق مجد الكروم حادث طرق ذاتي سائق اصابة شرطة اسعاف هيثم ذيب منتخب فلسطين امارات مجد الكروم هجروا تهجير نكبة احتلال 1948 شاهدوا فيديو الاجاويدكفر كنا شارع ازالة اثار تنظيف المواجهات سيارة محروقة مجلس محلي سلطة الطفاء الانقاذ حرائق احراش مواطنين متنزهون متنزهين موقده ترك جمر ارشادات هدم بيت عائلة عيسى قيد الانشاء مدينة كفر قاسم جرافات الداخلية وزارة مصرع علي ابو عرار النقب عرعره سقوطه ارتفاع طابقين الثاني الطابق تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية تعيين دراوشة عزيز مستشفى رمبام قسم الطوارئ طب باطني امراض قلب حي النهضة المغرب مهرجان موازين الفني الرباط العالمي يارا مشعور ليلك الصنارة جولة مندوبة رئيسة تحرير سقوط رافعة شاحنة كابينه صندوق القيادة ورشة بناء دون اصابات حادث عمل المئات المزايا الضريبية تأجيل القدس مظاهرة مكاتب الحكومة احتجاجا مواجهات تبرعات شخص مسجد قديم كفر مندا صندوق كاميرات مراقبة قرية ابراهيم ملحم عرعرة طفل محمد بعد انتظار 10 سنوات يرزق يرزقان اصابة خطيرة اطلاق نار عسفيا قرية اسعاف شرطة تحقيق مستشفى العثور جثة رجل اصابات اطلاق نار قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com