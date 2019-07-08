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ثلاث قطع إكسسوارات من CRAZY LINE لعطلة صيف مثالية‎



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الصيف في اوجه وكذلك العطلة الصيفية، وهذا هو الوقت المناسب لتتحضري لعطلة مثالية كلها ستايل. لذلك نعرض عليك 3 قطع اكسسوارات من كريزي لاين لعطلة صيفية مثالية .



للتنزه في الشاطئ او بركة السباحة يجب الظهور ايضا بمظهر متكامل وأنيق . لذلك يمكن وضع فوق ملابس السباحة, قطعة البحر العصرية كالقفطان بمطبوعات هندسية او فستان بحر. يمكن الحصول في crazy line على فساتين بحر متنوعة  بأطوال مختلفة والوان ومطبوعات عصرية .                                                           


لحمل أغراضك بطريقة أنيقة وعصرية، عليك بجزدان صيفي عصري، مثل جزدان قش مصمم للعطلات واوقات الفراغ. وأما للحماية من اشعة الشمس الحارقة فيمكن اختيار قبعة عصرية من القش مع شريط منقط او قبعة قش ملونة , قبعة قش مع الترتر المناسبة للشاطئ وايضا لساعات النهار. 


قطع الاكسسوارات لعطلة صيفية مثالية متواجدة في جميع فروع شبكة  "crazy line" بضمنها فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص   www.crazyline.com




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