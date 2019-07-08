تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-08 14:08:22 أعمال تخريب في روضات ومدارس بكفرمندا واستنكار الاهالي |  2019-07-08 12:32:11 اصابة خطيرة لعامل من يافة الناصرة بموقع حفريات |  2019-07-08 11:41:52 للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس |  2019-07-08 11:38:06 سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية |  2019-07-08 11:24:24 وزارة العمل والرفاه تشرع في مراقبة حضانات الطفولة المبكرة |  2019-07-08 11:21:33 دراسة: رفع الأثقال مفيد لحرق دهون القلب |  2019-07-08 11:20:39 بعد بلوغها 118 عاما .. ماما خوليا تمتلك أول منزل |  2019-07-08 11:19:31 دعوة للفيفا لإلغاء كأس العالم في قطر |  2019-07-08 10:56:21 هزة أرضية بقوة 5.6 تضرب ايران |  2019-07-08 10:49:26 لجنة مكافحة العنف في الناصرة : نطالب الشرطة بالكشف عن كل الضالعين بجريمة قتل توفيق زهر وتقديمهم للقضاء |  2019-07-08 10:05:09 أميرة سعودية تشتري ناديا إيطاليا لكرة القدم |  2019-07-08 10:04:20 الوفد الامني المصري يصل رام الله وغزة لتحريك ملفات عالقة |  2019-07-08 10:01:05 اطلاق نار على سيارة عضو بلدية في ام الفحم |  2019-07-08 09:59:49 10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين |  2019-07-08 04:44:03 بومبيو يهدد إيران بعد إعلانها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 دافعت سارة عيدان، ملكة جمال العراق سابقاً بشدّة عن إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، وادعت أن حكومة بلادها، لم تدعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل، بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل.



كما انتقدت سارة التي مثلت العراق سابقاً في مسابقة ملكة جمال الكون، الدول العربية على انتقادها إسرائيل، وقالت إن العداء للدولة اليهودية متجذر في معاداة السامية.


وردت عيدان على الانتقادات قائلة: إن الصورة تبعث برسالة سلام، ثم قامت في العام الماضي بزيارة إسرائيل.


وانتقدت عيدان التي تقيم في الولايات المتحدة، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، العراق وموقفه في أعقاب نشرها للصورة وقالت: "طلب مني إزالتها، وأجبرت على التنديد بالسياسات الإسرائيلية، لقد تلقيت تهديدات بالموت، منذ ذلك الحين لم أعد قادرة على العودة إلى وطني، لماذا فشلت الحكومة العراقية بالتنديد بالتهديدات، أو السماح لي بحرية التعبير".




كلمات متعلقة

للمرة, الثانية.., ملكة, جمال, العراق, تُهاجم, حماس,

تابعونــا

أعمال تخريب في روضات ومدارس بكفرمندا واستنكار الاهالي أعمال تخريب في روضات ومدارس بكفرمندا واستنكار الاهالي 2019-07-08 | 14:08:22

جاء في بيان صادر عن رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم ومدير قسم التربية والتعليم...

الاردن يخصص (65) مقعداً دراسياً لدرجة البكالوريس في تخصصات مختلفة لأبنائنا الطلبة من أبناء الوسط العربي الاردن يخصص (65) مقعداً دراسياً لدرجة البكالوريس في تخصصات مختلفة لأبنائنا الطلبة من أبناء الوسط العربي 2019-07-08 | 13:32:54

إعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة...

اصابة خطيرة لعامل من يافة الناصرة بموقع حفريات اصابة خطيرة لعامل من يافة الناصرة بموقع حفريات 2019-07-08 | 12:32:11

اصيب شاب 20 عاما من يافة الناصرة باصابات خطيرة اثر تعرضه لحادث عمل خلال عمله في...

سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية 2019-07-08 | 11:38:06

أعلنت بلدية سخنين ولجنة المستخدمين فيها عن الإضراب اليوم ابتداء من الساعة...

وزارة العمل والرفاه تشرع في مراقبة حضانات الطفولة المبكرة وزارة العمل والرفاه تشرع في مراقبة حضانات الطفولة المبكرة 2019-07-08 | 11:24:24

اكد رئيس قسم الحضانات النهارية في وزارة العمل والرفاه الاجتماعي امير مادينا انه...

لجنة مكافحة العنف في الناصرة : نطالب الشرطة بالكشف عن كل الضالعين بجريمة قتل توفيق زهر وتقديمهم للقضاء لجنة مكافحة العنف في الناصرة : نطالب الشرطة بالكشف عن كل الضالعين بجريمة قتل توفيق زهر وتقديمهم للقضاء 2019-07-08 | 10:49:26

أصدرت لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة بياناً لوسائل الإعلام جاء فيه: "بعد...

اطلاق نار على سيارة عضو بلدية في ام الفحم اطلاق نار على سيارة عضو بلدية في ام الفحم 2019-07-08 | 10:01:05

اقدم مجهولون بعد منتصف الليلة الماضية على اطلاق الرصاص على سيارة عضو بلدية ام...

أجواء صيفية حارة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي أجواء صيفية حارة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي 2019-07-08 | 04:37:36

اليوم الاثنين 2019/07/08: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...

سخنين: لجنة عمال البلدية تعلن الإضراب الاثنين من الساعة 12:00 ظهرا سخنين: لجنة عمال البلدية تعلن الإضراب الاثنين من الساعة 12:00 ظهرا 2019-07-07 | 22:45:21

لجنة عمال وبلدية سخنين تستنكر وتشجب التصرف الغير حضاري باقتحام مكتب رئيس بلدية...

اصابة خطيرة باطلاق نار في معاوية اصابة خطيرة باطلاق نار في معاوية 2019-07-07 | 22:24:45

تعرض شاب مساء اليوم الاحد لاطلاق نار في بلدة معاوية مما اسفر عن اصابته بجراح وصفت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث طعن اطلاق نار شابة فلسطينية عملية القدس سوق شارع يافا اليوم الاثنين عكا الاستشهاد فيسبوك نشر ستاتوس فتاة الافراج اعتقال نفق الجيش الاسرائيلي غزة داخل اسرائيل قطاع احباط المدرسة الثانوية التكنولوجية سخنين تخرج تحتفل تخريج الفوج ال 17 مدرسة مدينةالحد الادنى الاجور 5300 شيكل الحكومة اصابة الطيرة اطلاق نار شاب متوسطة اسعاف شرطة اعتقال مواجهات القدس القاء حجارة 490 مشتبها شابا الشرطة المسجد الاقصى رضيع مصرع طفل امير طليع نعيم بدر حرفيش دهسا سيارة مدخل ساحة بيتمصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس تمديد اعتقال صهر قائد مركز شرطة منطقة الشمال تلقي رشوىصور وفيديو :مصرع شابين من ابو سنان واصابة اخرين في حادث مروع في جنيناكسال اطارات امتداد شارع 66 مواجهات اعمال اخلال بالنظام العام طفلة رضيعة نسيها والدها رهط السيارة عرابة معلم مدرسة فرع بريد جديد في قرية كفر مندا طه عبد الحليم زيارة اسامة السعدي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com