للمرة, الثانية.., ملكة, جمال, العراق, تُهاجم, حماس,

دافعت سارة عيدان، ملكة جمال العراق سابقاً بشدّة عن إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، وادعت أن حكومة بلادها، لم تدعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل، بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل.

كما انتقدت سارة التي مثلت العراق سابقاً في مسابقة ملكة جمال الكون، الدول العربية على انتقادها إسرائيل، وقالت إن العداء للدولة اليهودية متجذر في معاداة السامية.وردت عيدان على الانتقادات قائلة: إن الصورة تبعث برسالة سلام، ثم قامت في العام الماضي بزيارة إسرائيل.وانتقدت عيدان التي تقيم في الولايات المتحدة، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، العراق وموقفه في أعقاب نشرها للصورة وقالت: "طلب مني إزالتها، وأجبرت على التنديد بالسياسات الإسرائيلية، لقد تلقيت تهديدات بالموت، منذ ذلك الحين لم أعد قادرة على العودة إلى وطني، لماذا فشلت الحكومة العراقية بالتنديد بالتهديدات، أو السماح لي بحرية التعبير".