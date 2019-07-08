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سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلنت بلدية سخنين ولجنة المستخدمين فيها عن الإضراب اليوم ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهرا .



ويأتي ذلك احتجاجا على قيام اثنين من سكان المدينة باقتحام مكتب رئيس البلدية صفوت أبو ريّا أول أمس السبت وتوجيه التهديدات له. 




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