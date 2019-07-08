سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية

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جاء في بيان صادر عن رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم ومدير قسم التربية والتعليم...
إعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة...
اصيب شاب 20 عاما من يافة الناصرة باصابات خطيرة اثر تعرضه لحادث عمل خلال عمله في...
دافعت سارة عيدان، ملكة جمال العراق سابقاً بشدّة عن إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان،...
اكد رئيس قسم الحضانات النهارية في وزارة العمل والرفاه الاجتماعي امير مادينا انه...
أصدرت لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة بياناً لوسائل الإعلام جاء فيه: "بعد...
اقدم مجهولون بعد منتصف الليلة الماضية على اطلاق الرصاص على سيارة عضو بلدية ام...
اليوم الاثنين 2019/07/08: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...
لجنة عمال وبلدية سخنين تستنكر وتشجب التصرف الغير حضاري باقتحام مكتب رئيس بلدية...
تعرض شاب مساء اليوم الاحد لاطلاق نار في بلدة معاوية مما اسفر عن اصابته بجراح وصفت...