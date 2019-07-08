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وزارة العمل والرفاه تشرع في مراقبة حضانات الطفولة المبكرة



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  • مدير قسم مراقبة الحضانات في الوزارة يؤكد ان المراقبة بموجب القانون ستبدا في شهر سبتمبر ايلول المقبل في اعقاب اكتشاف اعمال التنكيل بالطفال
اكد رئيس قسم الحضانات النهارية في وزارة العمل والرفاه الاجتماعي امير مادينا انه ابتداءا من مطلع شهر سبتمبر أيلول المقبل ستشرف الوزارة على جميع حضانات الطفولة المبكرة التي تضم سبعة أطفال على الأقل.


 وفيما يخص عن الحضانات الأصغر رأى مادينا خلال حديث اذاعيانه يجب مراقبتها ايضا الا انها ستتم في مرحلة لاحقة . 


واعرب المسؤول عن رايه بانه يجب نقل المسؤولية عن هذه الحضانات الى وزارة التربية والتعليم التي يتمتع موظفيها بالمؤهلات للاشراف عن الحضانات .

تظاهرات احتجاجية على  الوضع في الحضانات 

هذا وقد تظاهر الليلة الفائتة آلاف أولياء الامور في انحاء البلاد، مطالبين بتشديد الرقابة على حضانات الأطفال في اعقاب اعمال التنكيل التي كشف عنها في بعضها مؤخرا. 

وخلال المظاهرات تم سد عدة طرق بينها قرب المنزل الرسمي لرئيس الوزراء في اورشليم القدس وفي محيط مجمع الدوائر الحكومية في تل ابيب وفي الكرمل المركزي في حيفا




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