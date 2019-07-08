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كيف رقصت نادين نسيب نجيم مع صديقتها المفضّلة !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد، للممثلة ​نادين نسيب نجيم​، ظهرت فيه وهي ترقص في إحدى الحفلات مع صديقتها المقرّبة ​نتالي نصر الله​، على أنغام أغنية “يا بتفكر يا بتحس” للفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، وهي تتر مسلسل “​خمسة ونص​”، والذي عرض في رمضان الماضي.



وبدت نادين كالعادة منسجمة بالأغنية، وتتمايل على أنغامها وتردد كلماتها، كما ظهرت ترتدي قميصاً أبيض كُتب عليه كلمة “ملكة”.


وهذه ليست المرة الأولى التي يتداول فيها فيديو لنادين وهي ترقص على الأغنية، فقد انتشر فيديو في الأونة الأخيرة لها مع زوجها المهندس هادي سكر، وهما يحتفلان بعيد زواجهما ويرقصان على أغني “يل بتفكر يا بتحس”.




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