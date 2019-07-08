هزة, أرضية, بقوة, 5.6, تضرب, ايران,

وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن سكان الكويت شعروا بالهزة الأرضية التي ضربت إيران.

ضربت صباح اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر على بعد 84 كيلومترا شرق مدينة الأهواز الإيرانية، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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