ماركة, التجميل, جييد, تطرح, REVIVALIST,

مجموعة اقنعة متطورة تدمج عناصر فعالة ، ملمساً لطيفاً وروائح ممتعة تعمل بإنسجام وتوفر الرد لتشكيلة احتياجات لبشرة الوجه

في المجموعة 4 اقنعة: قناع انتي إيجينچ يشد، قناع تفتيح ونضارة، قناع طين مفتّح وقناع تطهير كثيف*تعمل بسرعة وتعطي نتائج فورية وظاهرة للعين* تمنح حلولاً لتشكيلة احتياجات لبشرة الوجه* متعة تجربة توقظ الحواس بواسطة أنسجة مفاجئة وناعمة الملمستغليفة سهلة الإستعمال ورائحة ذكيةنمط الحياة المليئة بالضغوطات مع دمج ظروف البيئة (جذور حرة، أشعة الشمس، مكيفات، شاشات حاسوب وما شابه) تضر بانتعاش وحيوية بشرة الوجه. في السنوات الأخيرة إزداد الوعي لحاجة بشرة الوجه لعلاجات تجميل مستهدفة بالإضافة للعناية اليومية.هذا الوعي أعاد العناية بواسطة اقنعة التنظيف والعناية البيتية الى البرنامج اليومي تحولت الى جزء غير منفصل من عادة العناية لدى الكثير من النساء. الحديث عن عناية بيتية قصيرة ومدلِلّه التي تجدد طلة بشرة الوجه وتزيد من نضارتها، لوحدك او مع صديقات - العناية بأقنعة بيتية تحولت الى تدليل واهتمام شخصي.ماركة التجميل GA-DE تطرح REVIVALIST مجموعة اقنعة جديدة تشمل 4 أقنعة بأنسجة متطورة وممتعة معدة لأنواع بشرة متعددة واحتياجات مختلفة.المجموعة تشمل قناعين يمكن تقشيرهما -* REVIVALIST -FIRMING PEEL - OFF MASK قناع شد انتي إيجينچ .* REVIVALIST - RADIANCE PEEL - OFF MASK قناع تفتيح ونضاره.وقناعين لتنظيف عميق -*REVIVALIST - CHARCOAL DETOX MASK -قناع تطهير كثيف.* REVIVALIST - PORCELAIN CLARITY MASK - قناع طين مفتح يعالج البقع الإحمراء.www.gadecosmetics.co.ilwww.facebook.com/gadeisraelwww.instagram.com/gade_israelمنتجات ماركة "جييد" متوفرة في شبكات الفارم، محلات المستحضرات المختارة وفي حانوت اون لاين