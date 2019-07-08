أول, تعليق, لمحمد, صلاح, بعد, الخروج, من, أمم, أفريقيا,

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دعت مجلة "ذي أتلانتك" الأميركية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى إلغاء بطولة...
توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا، مساء اليوم الأحد، عقب الفوز بنتيجة (3-1) على...
برر ماريو دياز دي فيفار، حكم مباراة الأرجنتين وتشيلي، طرده لليونيل ميسي، قائد...
انفجر النجم ليونيل ميسي، لاعب وقائد منتخب الأرجنتين، غاضبًا بعد طرده خلال مباراة...
فجر منتخب جنوب أفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره منتخب مصر بعد الفوز...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، يتأهبان...
أبرز تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، غموض موقف باريس سان جيرمان من إمكانية بيع...
قال النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، اليوم الجمعة، إن كريستيانو...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد ينتظر مساعدة الفرنسي بول بوجبا...
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أزمة جديدة تحول دون انتقال النجم البرازيلي نيمار...