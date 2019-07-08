أول, تعليق, لمحمد, صلاح, بعد, الخروج, من, أمم, أفريقيا,

أعرب محمد صلاح نجم المنتخب المصري، عن حزنه عقب توديع منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وكتب صلاح عبر "تويتر": "‏حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الأفريقية، كنا نتمنى استكمال المشوار والفوز بالبطولة من أجل جماهيرنا الوفية، التي من اللازم أن أشكرها على الدعم المعتاد منها".واختتم "إن شاء الله سنتعلم من الأخطاء، وبالتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".وفجر منتخب جنوب أفريقيا، مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بنظيره المصري من بطولة أمم أفريقيا، بالفوز عليه بهدف دون رد، مساء السبت، في إطار ثمن نهائي المسابقة، المقامة حاليًا في مصر.وأعلن المهندس هاني أبو ريدة، استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد المصري لكرة القدم، عقب الخروج المبكر للفراعنة من بطولة أمم أفريقيا.