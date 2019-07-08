شمس, الكويتية, تثير, الجدل, بـ, “حكمة, بعد, الشاور”!,

رغم الانتقاد الذي تعرضت له منذ ايام بعد نشرها صورة بروب الاستحمام، الا ان ذلك لم يمنع الفنانة شمس الكويتية من نشر صورة مشابهة مرة جديدة.

وعلقت شمس على الصورة قائلة “‫أمهلني قليلاً ‬‫سأرتب حياتي من جديد وأعيدُك نعال كما كٌنت” مع هاشتاغ “حكمة بعد الشاور”.وقد اثارت الصورة التعليق سخرية متابعي شمس حيث قال احدهم: “اسلوب فنانه راقيه 😂” فيما قال اخر “القرارات الصائبة مابتيجي الا بعد الشاور هههههه 😂”.