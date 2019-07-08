شمس, الكويتية, تثير, الجدل, بـ, “حكمة, بعد, الشاور”!,

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إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد، للممثلة نادين نسيب نجيم،...
أبدت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" عن سعادتها بالأصداء الأولى...
تألق النجم المغربي حاتم عمور، ليلة أمس في ثالث سهرات فعاليات مهرجان تيميتار في...
أكد مصدر مقرب من النجمة شيرين عبد الوهاب أنها تتواجد في الوقت الحالي في أميركا...
نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة لها، عبر احد حساباتها على مواقع...
رد جهاز أمن مطار بيروت على رسالة الفنانة نانسي عجرم وغضبها، بسبب توقفها مطولاً...
نشرت الفنانة نانسي عجرم، فجر اليوم، مقطع فيديو على حسابها عبر "تويتر"، من مطار...
بعد ان خطف الانظار خلال مشاركته في برنامج The Voice Kids عام 2016 صدم السوري زين عبيد...
انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من التقاري التي تفيد ان كل من الفنان المصري...
احتلفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مع أصدقائها بشفائها بعد أن تعرضت لأزمة صحية...