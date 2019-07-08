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ارتعاب مذيعين أمريكيين لحظة وقوع زلزال كاليفورنيا



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ارتعاب مذيعين أمريكيين لحظة وقوع زلزال كاليفورنيا




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