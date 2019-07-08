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خلصت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من البدانة ومارسوا تدريبات المقاومة...
مجموعة اقنعة متطورة تدمج عناصر فعالة ، ملمساً لطيفاً وروائح ممتعة تعمل بإنسجام...
توصل باحثون في الولايات المتحدة إلى القضاء على فيروس الإيدز لدى فئران مصابة بفضل...
خلال أيام الصيف، حيث درجات الحرارة المرتفعة وساعات النهار الطويلة، يصاب الأشخاص...
أمل جديد للمصابين بالشلل الكامل تقريبا بأن يتمكنوا من القيام بعدة مهام ووظائف...
إذا كنت ممن يحرصون على صحتهم، لأجل وقاية جسمك من الأمراض، فإن الطعام الذي تأكله...
خلال أيام الصيف، حيث درجات الحرارة المرتفعة وساعات النهار الطويلة، يصاب الأشخاص...
حذر اطباء من المملكة المتحدة حول ارتباط التدخين في زيادة نسبة عدم الرؤيا يدرك...
يعتمد الراغبون في خسارة الوزن طرقا عديدة بينها حظر بعض المواد الغذائية من...
أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن هناك علاقة قوية...