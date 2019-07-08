تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-08 14:08:22 أعمال تخريب في روضات ومدارس بكفرمندا واستنكار الاهالي |  2019-07-08 12:32:11 اصابة خطيرة لعامل من يافة الناصرة بموقع حفريات |  2019-07-08 11:41:52 للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس |  2019-07-08 11:38:06 سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية |  2019-07-08 11:24:24 وزارة العمل والرفاه تشرع في مراقبة حضانات الطفولة المبكرة |  2019-07-08 11:21:33 دراسة: رفع الأثقال مفيد لحرق دهون القلب |  2019-07-08 11:20:39 بعد بلوغها 118 عاما .. ماما خوليا تمتلك أول منزل |  2019-07-08 11:19:31 دعوة للفيفا لإلغاء كأس العالم في قطر |  2019-07-08 10:56:21 هزة أرضية بقوة 5.6 تضرب ايران |  2019-07-08 10:49:26 لجنة مكافحة العنف في الناصرة : نطالب الشرطة بالكشف عن كل الضالعين بجريمة قتل توفيق زهر وتقديمهم للقضاء |  2019-07-08 10:05:09 أميرة سعودية تشتري ناديا إيطاليا لكرة القدم |  2019-07-08 10:04:20 الوفد الامني المصري يصل رام الله وغزة لتحريك ملفات عالقة |  2019-07-08 10:01:05 اطلاق نار على سيارة عضو بلدية في ام الفحم |  2019-07-08 09:59:49 10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين |  2019-07-08 04:44:03 بومبيو يهدد إيران بعد إعلانها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة مثيرة تسخّر "مرضا شائعا" للقضاء على السرطان!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجدت دراسة جديدة أن سلالة من فيروس البرد، تسمى coxsackievirus، يمكنها تدمير الخلايا السرطانية بنجاح.



وشملت تجربة جامعة Surrey في إنجلترا 15 مصابا في المراحل المبكرة من مرض سرطان المثانة، حيث قدم لهم الباحثون محلولا مركّزا يحتوي على سلالة فيروس coxsackievirus، الذي يطوق المثانة مدة ساعة.


وبعد أسبوع، وجد الأطباء أن الفيروس استهدف الخلايا السرطانية بنجاح، وتسبب في موتها. كما كان بمثابة "إنذار"، لتنبيه الجهاز المناعي للجسم لمهاجمة المرض.

وبشكل حاسم، لم يعان أحد من أي آثار جانبية ولم تتأثر الأنسجة السليمة بالفيروس. وأظهرت الدراسة أن أحد المصابين بالسرطان لم يكن له أي أثر للمرض بعد إجراء التجربة.


ومن المقرر إجراء تجارب أكبر على مجموعة من أنواع السرطانات.


وقال كبير الباحثين، البروفيسور هارديف باندا: "إن العلاج يعمل عن طريق "تسخين" الورم وتجنيد جميع الخلايا المناعية في المكان المناسب للهجوم".


ووصف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة النتائج الأخيرة، التي نُشرت في مجلة أبحاث السرطان السريرية، بأنها "مشجعة".




كلمات متعلقة

دراسة, مثيرة, تسخّر, "مرضا, شائعا", للقضاء, على, السرطان!,

تابعونــا

دراسة: رفع الأثقال مفيد لحرق دهون القلب دراسة: رفع الأثقال مفيد لحرق دهون القلب 2019-07-08 | 11:21:33

خلصت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من البدانة ومارسوا تدريبات المقاومة...

ماركة التجميل جييد تطرح REVIVALIST ماركة التجميل جييد تطرح REVIVALIST 2019-07-08 | 10:44:53

مجموعة اقنعة متطورة تدمج عناصر فعالة ، ملمساً لطيفاً وروائح ممتعة تعمل بإنسجام...

بارقة أمل.. القضاء على "الإيدز" عند فئران مصابة بارقة أمل.. القضاء على "الإيدز" عند فئران مصابة 2019-07-07 | 09:11:27

توصل باحثون في الولايات المتحدة إلى القضاء على فيروس الإيدز لدى فئران مصابة بفضل...

7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف 7 أنشطة تعزز صحتك خلال فصل الصيف 2019-07-06 | 18:02:32

خلال أيام الصيف، حيث درجات الحرارة المرتفعة وساعات النهار الطويلة، يصاب الأشخاص...

جراحة تعيد وظائف اليد والذراع للمصابين بالشلل جراحة تعيد وظائف اليد والذراع للمصابين بالشلل 2019-07-05 | 11:00:18

أمل جديد للمصابين بالشلل الكامل تقريبا بأن يتمكنوا من القيام بعدة مهام ووظائف...

تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة 2019-07-05 | 08:31:29

إذا كنت ممن يحرصون على صحتهم، لأجل وقاية جسمك من الأمراض، فإن الطعام الذي تأكله...

7 أنشطة تعزز صحتك في الصيف 7 أنشطة تعزز صحتك في الصيف 2019-07-04 | 13:39:02

خلال أيام الصيف، حيث درجات الحرارة المرتفعة وساعات النهار الطويلة، يصاب الأشخاص...

التدخين .. هل يصيبك بالعمى؟ التدخين .. هل يصيبك بالعمى؟ 2019-07-04 | 11:50:01

حذر اطباء من المملكة المتحدة حول ارتباط التدخين في زيادة نسبة عدم الرؤيا يدرك...

مشروب يومي للتخلص من دهون البطن بسرعة مشروب يومي للتخلص من دهون البطن بسرعة 2019-07-04 | 10:00:40

يعتمد الراغبون في خسارة الوزن طرقا عديدة بينها حظر بعض المواد الغذائية من...

نقص هذه المواد يجعل جسمك فريسه للحر وأمراض الصيف نقص هذه المواد يجعل جسمك فريسه للحر وأمراض الصيف 2019-07-03 | 20:53:11

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن هناك علاقة قوية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطفلة تالين كارم اسعد نعامنه عرابة وفاة تفجع مدينة مستشفى اعتقال طبيب اسنان الجولان درزية قرى تحرش مساعدات عيادة كريات شمونة رفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسمكب نفايات كريات شمونة الشاغور عربي اعتقال شخصين يهودي الشرطة وزارة البيئة فائد قبلان بيت جن استقبال خاص للثلوج عزف ارغول يرغول قرية مشتبها عميل شرطة سري يوقع 47 عربيا المثلث الجنوبي نتانيا سلاح غير مرخص تجارةاحتراق سيارة ام الفحم الشرطة تحقق اضرار جسيمة اغتيال غسان كنفاني 43 عاما مرور بيروت تفجير سيارته و موسدا اسرائيلي تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول يافا يركا اعتقال مخدرات هروين اعتقال الشرطة اصابة عامل انهار عليه حائط منطقة صناعية نتسيرت عيليت ورشة اسعاف شرطة صاحب كراج مشتبه بتوزيع فواتير وهمية ب 5 ملايين شيقل من كفر كناالناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات عماد ابو نعاج طبيب أول مرة عملية زرع فك ثلاثية ابعاد تكنولوجيا مستشفى بوريا أثير خمايسي مبارك وفاة الشابة كفركنا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com