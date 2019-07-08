أميرة, سعودية, تشتري, ناديا, إيطاليا, لكرة, القدم,

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الصيف في اوجه وكذلك العطلة الصيفية، وهذا هو الوقت المناسب لتتحضري لعطلة مثالية...
تلقت عميدة سن البوليفيين خوليا فلوريس كولكيه التي تنتمي إلى شعب كيتشوا، الأحد،...
انتو في باريس وبتعشقو الفن, النحت والأزياء؟ اذا زوروا معرض "الأزياء من الخلف" في...
نشرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها في "فيسبوك" تغريدة تحدثت عن استلام...
يعتقد الكثير من الناس أن حلاقة شعر الطفل سيجعله ينمو مرة أخرى بشكل أكثر سماكة...
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حازت المغربية ” فريال الزياري ” وصيفة ملكة جمال المغرب على لقب ” ملكة جمال العرب...
6 أغذية تلعب دورا حاسما في حماية البشرة من أضرار شمس الصيف، وتحافظ على هذه الأنسجة...
تمكّن علماء من تحديد "كعب أخيل" (نقطة ضعف) الأورام السرطانية، الذي يدفع الخلايا...
قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إنه من حيث المبدأ يمكن للحامل السفر...