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أميرة سعودية تشتري ناديا إيطاليا لكرة القدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الأميرة نورة بنت سعد آل سعود اشترت نادي "سبوليتو كالتشيو" في استثمار لافت في كرة القدم الإيطالية.



وتطمح الأميرة السعودية إلى الارتقاء بهذا النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، والدفع به إلى مصاف الأندية المميزة على المستوى العالمي.


ونقلت الصحف الإيطالية عن الأميرة نورة  قولها إن "كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعوديا وأن عائلتها شغوفة بهذه اللعبة كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي".


وكتبت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن الأميرة نورة هي ابنة ابن عم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي أول امرأة سعودية تلعب دورا من هذا النوع في المجال الرياضي.




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