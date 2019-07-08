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الوفد الامني المصري يصل رام الله وغزة لتحريك ملفات عالقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المقرر ان يصل الوفد الامني المصري الى الأراضي الفلسطينية نهاية الاسبوع الحاري بعد تأجيل الزيارة عدة مرات.



وقال مصدر خاص لمعا ان الوفد سيتوجه اولا الى رام الله للقاء قيادة السلطة الفلسطينية قبل التوجه لغزة للقاء حركة حماس في غزة.


واكد المصدر ان الوفد سيطرح ملف المصالحة بعد ان نقل رسائل متبادلة بين فتح وحماس قبل الزيارة بالإضافة الى متابعة ملف التفاهمات بين حماس واسرائيل.


وكانت تقارير تحدثت بان المسئولين المصريين وعدوا بأن محادثات الوفد الأمني المصري مع الجانب الإسرائيلي ستتناول مسألة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.




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