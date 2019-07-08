اطلاق, نار, على, سيارة, عضو, بلدية, في, ام, الفحم,

اقدم مجهولون بعد منتصف الليلة الماضية على اطلاق الرصاص على سيارة عضو بلدية ام الفحم د. محمد يوسف ابو حفيظة من حركة شباب التغيير وهي مركونة امام منزله

واسفر الحادث عن اضرار في المبنى الخارجي للسيارة دون اصابات تذكر .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.