10, ملايين, قطعة, سلاح, بيد, الأردنيين,

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ضربت صباح اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر على بعد 84 كيلومترا...
من المقرر ان يصل الوفد الامني المصري الى الأراضي الفلسطينية نهاية الاسبوع الحاري...
هددت الولايات المتحدة إيران، اليوم ، بالمزيد من العقوبات على خلفية إعلان طهران...
نشر الجيش بعض التفاصيل عن التحقيق في العملية النوعية التي فشلت في عمق قطاع غزة قبل...
وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعلان إيران بشأن زيادة مخزونها من اليورانيوم...
تعلن إيران اليوم الأحد زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى خمسة في المائة بما يتجاوز...
نفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تسلمها أي طلبات من الجانب الإسرائيلي...
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر أمني عراقي رفيع قوله إن منسوب...
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، ان إسرائيل تشعر بخيبة أمل بسبب التعيين المتوقع لوزير...
للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام هز جنوب ولاية كاليفورنيا الامريكية صباح اليوم...