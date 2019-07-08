تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-08 14:08:22 أعمال تخريب في روضات ومدارس بكفرمندا واستنكار الاهالي |  2019-07-08 12:32:11 اصابة خطيرة لعامل من يافة الناصرة بموقع حفريات |  2019-07-08 11:41:52 للمرة الثانية.. ملكة جمال العراق تُهاجم حماس |  2019-07-08 11:38:06 سخنين - اضراب المستخدمي احتجاجا على تهديد رئيس البلدية |  2019-07-08 11:24:24 وزارة العمل والرفاه تشرع في مراقبة حضانات الطفولة المبكرة |  2019-07-08 11:21:33 دراسة: رفع الأثقال مفيد لحرق دهون القلب |  2019-07-08 11:20:39 بعد بلوغها 118 عاما .. ماما خوليا تمتلك أول منزل |  2019-07-08 11:19:31 دعوة للفيفا لإلغاء كأس العالم في قطر |  2019-07-08 10:56:21 هزة أرضية بقوة 5.6 تضرب ايران |  2019-07-08 10:49:26 لجنة مكافحة العنف في الناصرة : نطالب الشرطة بالكشف عن كل الضالعين بجريمة قتل توفيق زهر وتقديمهم للقضاء |  2019-07-08 10:05:09 أميرة سعودية تشتري ناديا إيطاليا لكرة القدم |  2019-07-08 10:04:20 الوفد الامني المصري يصل رام الله وغزة لتحريك ملفات عالقة |  2019-07-08 10:01:05 اطلاق نار على سيارة عضو بلدية في ام الفحم |  2019-07-08 09:59:49 10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين |  2019-07-08 04:44:03 بومبيو يهدد إيران بعد إعلانها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشف وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، خلال اجتماع مع لجنة برلمانية، عن وجود عشرة ملايين قطعة سلاح فردية بأيدي المواطنين الأردنيين، وتوعد بضبطها وتنظيم الحصول عليها.



وهذه هي المرة الأولى التي تقر فيها السلطات الأردنية بوجود عدد ضخم من الأسلحة الفردية بين مواطنيها.


وبحسب الأرقام التي أوردها حماد فإن نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة بصرف النظر عن الذخائر.


ولم يفسر الوزير الأردني كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين كما لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.


يذكر أن حماد سبق واتهم رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أحمد عبيدات بالمبالغة، عندما حذر من وجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية بأيدي الأردنيين.


وتأتي تصريحات حماد الجديدة على خلفية مناقشة البرلمان الأردني مشروع قانون جديد ينص على أن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، ويدعو حامليها أو مقتنيها لتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.


كما ينص مشروع القانون على تعويض حاملي الأسلحة أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، ويحظر على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين""




كلمات متعلقة

10, ملايين, قطعة, سلاح, بيد, الأردنيين,

تابعونــا

هزة أرضية بقوة 5.6 تضرب ايران هزة أرضية بقوة 5.6 تضرب ايران 2019-07-08 | 10:56:21

ضربت صباح اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر على بعد 84 كيلومترا...

الوفد الامني المصري يصل رام الله وغزة لتحريك ملفات عالقة الوفد الامني المصري يصل رام الله وغزة لتحريك ملفات عالقة 2019-07-08 | 10:04:20

من المقرر ان يصل الوفد الامني المصري الى الأراضي الفلسطينية نهاية الاسبوع الحاري...

بومبيو يهدد إيران بعد إعلانها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بومبيو يهدد إيران بعد إعلانها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم 2019-07-08 | 04:44:03

هددت الولايات المتحدة إيران، اليوم ، بالمزيد من العقوبات على خلفية إعلان طهران...

تحقيق يشير الى قصور واخفاقات في عملية الجيش الاسرائيلي بخانيونس تحقيق يشير الى قصور واخفاقات في عملية الجيش الاسرائيلي بخانيونس 2019-07-08 | 00:00:08

نشر الجيش بعض التفاصيل عن التحقيق في العملية النوعية التي فشلت في عمق قطاع غزة قبل...

نتنياهو : الخطوات الايرانية الاخيرة خطيرة للغاية نتنياهو : الخطوات الايرانية الاخيرة خطيرة للغاية 2019-07-07 | 16:12:10

وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعلان إيران بشأن زيادة مخزونها من اليورانيوم...

إيران تصعد وتعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% إيران تصعد وتعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% 2019-07-07 | 09:13:44

تعلن إيران اليوم الأحد زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى خمسة في المائة بما يتجاوز...

"القسام": إسرائيل لم تطالبنا بأسير من أصول إثيوبية "القسام": إسرائيل لم تطالبنا بأسير من أصول إثيوبية 2019-07-07 | 08:59:39

نفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تسلمها أي طلبات من الجانب الإسرائيلي...

توتر بين القوات الإيرانية والروسية في سوريا يصل حد الاشتباك توتر بين القوات الإيرانية والروسية في سوريا يصل حد الاشتباك 2019-07-06 | 18:04:05

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر أمني عراقي رفيع قوله إن منسوب...

خيبة إسرائيلية من تعيين بوريل وزيرا لخارجية الاتحاد الأوروبي خيبة إسرائيلية من تعيين بوريل وزيرا لخارجية الاتحاد الأوروبي 2019-07-06 | 17:59:24

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، ان إسرائيل تشعر بخيبة أمل بسبب التعيين المتوقع لوزير...

زلزال شديد ثان يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية زلزال شديد ثان يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية 2019-07-06 | 13:06:34

للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام هز جنوب ولاية كاليفورنيا الامريكية صباح اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نتانيا اصابة امرة اعتداء عليها في نتانيا على خلفية قومية شبح هدم بيت بيوت عائلة عبد الغني ام الفحم رفض استئناف قاضياضراب مدارس الجديدة المكر اطلاق نار غرفة مديرة مدرسة النجاح الابتدائية شرطة عاري مقيد كوخ زينك المنيوم مربوط افراد عائلته حالته النفسية العقلية شرطة الجنوب مصرع شاب خالد سامي اغبارية حبيطي واصابة اخر باطلاق نار ام الفحم مساء اليوم حادث شرطة اسعاف حوادث سير قاتله مركبات ثقيلة متورطة 6 أضعاف السيارات العادية جمعية أور يروكاغتيال غسان كنفاني 43 عاما مرور بيروت تفجير سيارته و موسدا اسرائيلي معتمرون عرابة رحلة معاناة تعب انتظار رهط مصرع براء الشربجي ناهض شابة متأثرة جراحها اصابة حريق بيت خديجة ابو غزالة اخصائية اجتماعية ام الفحم اطلاق نار تظاهرة تضامن مقر شرطة ام الفحم احتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية اصطدام تراكتورون عامود مصرع شاب مقتل حادث مروع اصابة اخر اسعاف شرطة ساهر حجيرات بئر المكسور لوكس سامر مباركي الفتى يندفع الى الملعب لمصافحة مصافحة الحارس الايطالي بوفون انهيار رافعة مبنى موقف سيارات تل ابيب انباء عن عالقين ورشة بناء اصابات مقتل شخصين قتيلان مصابون عمال عرب اصابة متوسطة شابة معليا تعرضت للدهس مستشفى نقل شرطة سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com