أجواء, صيفية, حارة, ودرجات, الحرارة, حول, معدلها, السنوي,

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لجنة عمال وبلدية سخنين تستنكر وتشجب التصرف الغير حضاري باقتحام مكتب رئيس بلدية...
تعرض شاب مساء اليوم الاحد لاطلاق نار في بلدة معاوية مما اسفر عن اصابته بجراح وصفت...
قدّم النائب د. يوسف جبارين أمس السبت، محاضرة مركزية في أعمال مؤتمر ومهرجان "فلسطين...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
لقيت الحاجة ابتسام الفراحين من رهط مصرعها عصر اليوم الاحد جراء حادث مروع على شارع...
اعتقلت الشرطة شخصين من شعب "50و25عاما"بشبهة ضلوعهما في قضية اطلاق نار على 3 نساء في...
اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاحد مشتبهين قاما بتهديد حياة رئيس بلدية سخنين د.صفوت...
" جلسة مجلسي الأمناء والتنفيذي الحالية وبحضور إدارة الكلية وكبار محاضريها...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشاب عبد المجيد واكد...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب يبلغ من العمر 29 عاماً من سكان...