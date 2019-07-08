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البرازيل تتوج بكوبا أمريكا بثلاثية ضد بيرو



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا، مساء اليوم الأحد، عقب الفوز بنتيجة (3-1) على بيرو، في نهائي البطولة، التي يستضيفها السيلساو.

واستعاد السامبا اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 2007، واللقب الثامن في تاريخ مشاركاتهم في البطولة، بينما خسرت بيرو أول نهائي في تاريخها بعد حصد لقبين من قبل.




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