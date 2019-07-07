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سخنين: لجنة عمال البلدية تعلن الإضراب الاثنين من الساعة 12:00 ظهرا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لجنة عمال وبلدية سخنين تستنكر وتشجب التصرف الغير حضاري باقتحام مكتب رئيس بلدية سخنين-الدكتور صفوت ابو ريا-اثناء احدى الجلسات.


هذا التصرف  لا يتوافق مع قيمنا ولا مع ديننا ويعمل على هدم جميع القيم التربوية والاخلاقية وروح التسامح والانسجام.

اننا كلجنة عمال وموظفين نقف صفا واحدا ونعلن الدعم الكامل لرئيسنا الدكتور صفوت ابو ريا ونعتبر هذا التصرف مسٌ لكل فرد وموظف في البلدية كما ونعتبره اعتداء مباشر على جميع ابناء هذا البلد.

لجنة العمال تناشد اهالي سخنين بمختلف ادوارهم ووظائفهم ومن مواقعهم بالتحلي بروح التآخي ،التسامح، المحبة والعمل على خلق بيئة اجتماعية سوية والحفاظ على تصرف وسلوك حضاري في حرم البلدية خاصة وفي جميع المؤسسات والمرافق عامة.

وبناء عليه، قررت لجنة عمال وموظفي بلدية سخنين الاعلان عن الاضراب التام غدا الاثنين 8.7.19 ابتداء من الساعة 12:00 بجميع اقسام ومرافق البلدية.(8:00-12:00 دوام عادي).
وفقنا الله واياكم للحفاظ على الامانة التي اودعتمونا اياها والحفاظ على سخنين آمنة مطمئنة
سخنين: لجنة عمال البلدية تعلن الإضراب الاثنين من الساعة 12:00 ظهرا




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