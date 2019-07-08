تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-08 00:50:00 البرازيل تتوج بكوبا أمريكا بثلاثية ضد بيرو |  2019-07-07 22:45:21 سخنين: لجنة عمال البلدية تعلن الإضراب الاثنين من الساعة 12:00 ظهرا |  2019-07-08 00:00:08 تحقيق يشير الى قصور واخفاقات في عملية الجيش الاسرائيلي بخانيونس |  2019-07-07 22:24:45 اصابة خطيرة باطلاق نار في معاوية |  2019-07-07 17:12:46 النائب جبارين يشارك في مؤتمر "فلسطين إكسبو" في لندن للحديث عن قانون القومية وصفقة القرن |  2019-07-07 16:17:10 تخليص يد عامل علقت في عجانة بالناصرة |  2019-07-07 16:12:10 نتنياهو : الخطوات الايرانية الاخيرة خطيرة للغاية |  2019-07-07 16:09:08 مصرع الحاجة ابتسام الفراحين من رهط في حادث طرق مروع بالنقب |  2019-07-07 13:57:45 حكم لقاء الأرجنتين وتشيلي يبرر طرد ميسي |  2019-07-07 13:49:39 اعتقال شابين من شعب بشبهة اطلاق النار على 3 نساء |  2019-07-07 13:41:19 اعتقال مشتبهين بتهديد حياة رئيس بلدية سخنين د.صفوت ابو ريا |  2019-07-07 13:37:52 الكلية الاكاديمية العربية للتربية-حيفا:اختيار الدكتورة رندة عباس قائمة بأعمال مدير الكلية واختيار نوابها واقرار خطط العمل المستقبلية |  2019-07-07 12:00:47 اتهام عبد المجيد واكد (24 عاماً)من الناصرة باطلاق نار على مخبز والتسبب بمقتل توفيق زهر |  2019-07-07 09:45:41 لائحة اتهام بحق نصراوي اطلق النار في يافة الناصرة ووضع وشم"تباً للشرطة على يده" |  2019-07-07 09:13:44 إيران تصعد وتعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحقيق يشير الى قصور واخفاقات في عملية الجيش الاسرائيلي بخانيونس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الجيش بعض التفاصيل عن التحقيق في العملية النوعية التي فشلت في عمق قطاع غزة قبل نحو ثمانية اشهر وقتل خلالها اللفتنانت كولنيل ميم الذي يحظر نشره اسمه، وأصيب ضابط اخر بجروح متوسطة . واتضح انهما أصيب عن طريق الخطأ من رصاصات اطلقها جندي اخر في القوة. 


والشار التحقيق الى بعض الإخفاقات في طريقة التحضير لهذه العملية التي هدفت الى الحصول على تفوق استخباراتي، وعلم ان الجيش لم يتمكن من انجاز ذلك . وشكل الجيش لجنة خاصة لدراسة إمكانية منح وسام تقدير للمرحوم "ميم" لقتله سبعة من عناصر حماس بعد ان تم كشف القوة
تحقيق يشير الى قصور واخفاقات في عملية الجيش الاسرائيلي بخانيونس




كلمات متعلقة

تحقيق, يشير, الى, قصور, واخفاقات, في, عملية, الجيش, الاسرائيلي, بخانيونس,

تابعونــا

نتنياهو : الخطوات الايرانية الاخيرة خطيرة للغاية نتنياهو : الخطوات الايرانية الاخيرة خطيرة للغاية 2019-07-07 | 16:12:10

وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعلان إيران بشأن زيادة مخزونها من اليورانيوم...

إيران تصعد وتعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% إيران تصعد وتعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% 2019-07-07 | 09:13:44

تعلن إيران اليوم الأحد زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى خمسة في المائة بما يتجاوز...

"القسام": إسرائيل لم تطالبنا بأسير من أصول إثيوبية "القسام": إسرائيل لم تطالبنا بأسير من أصول إثيوبية 2019-07-07 | 08:59:39

نفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تسلمها أي طلبات من الجانب الإسرائيلي...

توتر بين القوات الإيرانية والروسية في سوريا يصل حد الاشتباك توتر بين القوات الإيرانية والروسية في سوريا يصل حد الاشتباك 2019-07-06 | 18:04:05

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر أمني عراقي رفيع قوله إن منسوب...

خيبة إسرائيلية من تعيين بوريل وزيرا لخارجية الاتحاد الأوروبي خيبة إسرائيلية من تعيين بوريل وزيرا لخارجية الاتحاد الأوروبي 2019-07-06 | 17:59:24

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، ان إسرائيل تشعر بخيبة أمل بسبب التعيين المتوقع لوزير...

زلزال شديد ثان يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية زلزال شديد ثان يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية 2019-07-06 | 13:06:34

للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام هز جنوب ولاية كاليفورنيا الامريكية صباح اليوم...

أمير قطر يلتقي ترامب الايام المقبلة أمير قطر يلتقي ترامب الايام المقبلة 2019-07-06 | 13:02:59

قالت وكالة الأنباء القطرية يوم السبت، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني...

السلطات في منطقة جبل طارق تمدد فترة احتجاز الناقلة الإيرانية السلطات في منطقة جبل طارق تمدد فترة احتجاز الناقلة الإيرانية 2019-07-06 | 07:00:50

مددت المحكمة العليا في منطقة جبل طارق البريطانية فترة احتجاز ناقلة النفط...

كويكب (FT3) يقترب من الأرض.. ومخاوف من "كارثة" كويكب (FT3) يقترب من الأرض.. ومخاوف من "كارثة" 2019-07-06 | 07:02:53

كشفت متعقبات الكوكبات في وكالة ناسا لعلوم الفضاء عن خطر جديد يهدد كوكب الأرض، وهو...

أبو مرزوق: مؤشرات مطمئنة حول المصالحة أبو مرزوق: مؤشرات مطمئنة حول المصالحة 2019-07-05 | 19:40:06

نفى عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، تقديم حركة فتح أي ورقة مقترح...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تشييع جثمان رئيس مجلس عرابة السابق فضل نعامنة قرية جنازة ضبط طن نصف لحوم ابادة مذبوحة بصورة غير قانونية اعتقال توقيف مشتبه مدينة شفاعمروطالب جامعي يدرس التمريض مخدرات تجارة الشرطة الامفيتامين التحقيق شركة كهرباء ايصال تيار انقطاع عاصفة 3 ايام الشارون المثلث الجنوبي شجار طلاب المغار طعن اداة حاده توقيف الطالب الشرطة مدرسة اضراب عام اغلاق محلات تجارية يوم الارض الخالد الذكرى ال 40 شهداء أسيل ايهاب ابراهيم رضيعة طفلة مصرع دير حنا سقوطها ارتفاع فاجعة شرطة مستشفى وفاة حزب التجمع رشاوى نصب احتيال اموال اعتقالات صفوف الشرطة التحقيق قضية اصابة شابات عربيات عيلوط حادث طرق مروع انقلاب سيارة سقوطها في وادي حي هار يونا تخلي ص محاولات سليمان فايد يافة الناصرة سائق تراكتور انهار عليه نفق العفولة رشابيم الشرطة اطفاء أمطار الخير جميع انحاء البلاد تساقط الارصاد الجوية عواصف لدغه عقرب النقب عراد ضواحي الجنوي سوروكا بئر السبع متوسطة علاج مشاركة واسعة مسجد بلال بن رباح عرابه صلاة التراويح مدينة رمضان شهر اطلاق نار مواطن الطيبة اصابة مدينة مجهولون مستشفى الشرطة تحققعرعرة اصابات استنشاق دخان اطفاء اخماد حريق قرب بيت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com