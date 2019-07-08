تحقيق, يشير, الى, قصور, واخفاقات, في, عملية, الجيش, الاسرائيلي, بخانيونس,

كلمات متعلقةتحقيق, يشير, الى, قصور, واخفاقات, في, عملية, الجيش, الاسرائيلي, بخانيونس,
وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعلان إيران بشأن زيادة مخزونها من اليورانيوم...
تعلن إيران اليوم الأحد زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى خمسة في المائة بما يتجاوز...
نفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تسلمها أي طلبات من الجانب الإسرائيلي...
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر أمني عراقي رفيع قوله إن منسوب...
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، ان إسرائيل تشعر بخيبة أمل بسبب التعيين المتوقع لوزير...
للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام هز جنوب ولاية كاليفورنيا الامريكية صباح اليوم...
قالت وكالة الأنباء القطرية يوم السبت، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني...
مددت المحكمة العليا في منطقة جبل طارق البريطانية فترة احتجاز ناقلة النفط...
كشفت متعقبات الكوكبات في وكالة ناسا لعلوم الفضاء عن خطر جديد يهدد كوكب الأرض، وهو...
نفى عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، تقديم حركة فتح أي ورقة مقترح...