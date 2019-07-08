تحقيق, يشير, الى, قصور, واخفاقات, في, عملية, الجيش, الاسرائيلي, بخانيونس,

نشر الجيش بعض التفاصيل عن التحقيق في العملية النوعية التي فشلت في عمق قطاع غزة قبل نحو ثمانية اشهر وقتل خلالها اللفتنانت كولنيل ميم الذي يحظر نشره اسمه، وأصيب ضابط اخر بجروح متوسطة . واتضح انهما أصيب عن طريق الخطأ من رصاصات اطلقها جندي اخر في القوة.

والشار التحقيق الى بعض الإخفاقات في طريقة التحضير لهذه العملية التي هدفت الى الحصول على تفوق استخباراتي، وعلم ان الجيش لم يتمكن من انجاز ذلك . وشكل الجيش لجنة خاصة لدراسة إمكانية منح وسام تقدير للمرحوم "ميم" لقتله سبعة من عناصر حماس بعد ان تم كشف القوة