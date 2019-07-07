اصابة, خطيرة, باطلاق, نار, في, معاوية,

هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق بملابسات حادثة اطلاق النار.

تعرض شاب مساء اليوم الاحد لاطلاق نار في بلدة معاوية مما اسفر عن اصابته بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة نقل في البداية لعيادة في ام الفحم وتم تحويله للمستشفى لتلقي العلاج.

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