تخليص, يد, عامل, علقت, في, عجانة, بالناصرة,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:عمل رجال الاطفاء والانقاذ من محطة الناصرة بعد ظهر اليوم الأحد على تخليص يد رجل بعد أن علق داخل عجّانة (آلة للعجن) في مدينة الناصرة.

الطاقم عمل نحو نصف ساعة على تفكيك الآلة وتخليص يد الرجل. وقد تمّت إحالته الى المستشفى لتلقي العلاج الطبيّ وهو بحالة متوسطة.