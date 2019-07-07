نتنياهو : الخطوات الايرانية الاخيرة خطيرة للغاية

وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعلان إيران بشأن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ورفع معدل التخصيب بخطوة خطيرة للغاية وحث زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا على تشديد العقوبات على طهران مستذكرا بهذا الخصوص ما تعهدوا به لدى توقيعهم الاتفاق النووي.واكد السيد نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم ان إسرائيل تتحرك على مدار الساعة ضد العدوان الإيراني.