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مصرع الحاجة ابتسام الفراحين من رهط في حادث طرق مروع بالنقب



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لقيت  الحاجة ابتسام الفراحين من رهط مصرعها عصر اليوم الاحد جراء حادث مروع على شارع رقم 264 قرب مفرق مشمار هنيغف واصيب اخرين بجراح .


ألطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين للمستشفى واعلنوا وفاة سيدة .

الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع الحاجة ابتسام الفراحين من رهط في حادث طرق مروع بالنقب




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