مصرع, الحاجة, ابتسام, الفراحين, من, رهط, في, حادث, طرق, مروع, بالنقب,

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لقيت الحاجة ابتسام الفراحين من رهط مصرعها عصر اليوم الاحد جراء حادث مروع على شارع رقم 264 قرب مفرق مشمار هنيغف واصيب اخرين بجراح .

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