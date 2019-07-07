مصرع, الحاجة, ابتسام, الفراحين, من, رهط, في, حادث, طرق, مروع, بالنقب,

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قدّم النائب د. يوسف جبارين أمس السبت، محاضرة مركزية في أعمال مؤتمر ومهرجان "فلسطين...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
اعتقلت الشرطة شخصين من شعب "50و25عاما"بشبهة ضلوعهما في قضية اطلاق نار على 3 نساء في...
اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاحد مشتبهين قاما بتهديد حياة رئيس بلدية سخنين د.صفوت...
" جلسة مجلسي الأمناء والتنفيذي الحالية وبحضور إدارة الكلية وكبار محاضريها...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشاب عبد المجيد واكد...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب يبلغ من العمر 29 عاماً من سكان...
لقي الشاب ربيع عماش (40 عاماً) من جسر الزرقاء مصرعه صباح اليوم الاحد , جراء حادث طرق...
اليوم الاحد يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...
افاد شهود عيان مساء السبت ان رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا تعرض لكسر في...