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حكم لقاء الأرجنتين وتشيلي يبرر طرد ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



برر ماريو دياز دي فيفار، حكم مباراة الأرجنتين وتشيلي، طرده لليونيل ميسي، قائد راقصي التانجو، أمس السبت، خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا. وقال دي فيفار، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لقد وجه ميسي للمنافس ضربة قوية بالكتف أثناء تواجد الكرة خارج الملعب". وأضاف "طرد جاري ميديل؟ لقد قام بضربات وحشية بالصدر والذراع ضد ميسي، قبل أن يتم احتواء من قبل زملائه". يذكر أن الصدام بين ميسي وميديل جاء في الدقيقة الـ 37 من الشوط الأول، وأسفر عن طرد اللاعبين بشكل مباشر. وفاز راقصو التانجو على تشيلي، أمس السبت، بنتيجة (2-1)، وفاز زملاء ميسي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كوبا أمريكا.

حكم لقاء الأرجنتين وتشيلي يبرر طرد ميسي




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