اعتقال, شابين, من, شعب, بشبهة, اطلاق, النار, على, 3, نساء,

اعتقلت الشرطة شخصين من شعب "50و25عاما"بشبهة ضلوعهما في قضية اطلاق نار على 3 نساء في بلدة شعب مساء الخميس مما ادى الى اصابتهم بجراح متفاوتة .

الشرطة باشرت التحقيق بعد الحادث واعتقلت على الفور المشتبه"50عاماً" وتم تمديد اعتقاله حتى اليوم الاحد وسيتم طلب تمديد اعتقاله مرة اخرى , كما واعتقلت الشرطة اليوم الشاب 25 عاماً وسيتم طلب تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق .يشار الى أن الحادث مساء الخميس اسفر عن اصابة 3 نساء.