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اعتقال شابين من شعب بشبهة اطلاق النار على 3 نساء



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة شخصين من شعب "50و25عاما"بشبهة ضلوعهما في قضية اطلاق نار على 3 نساء في بلدة شعب مساء الخميس مما ادى الى اصابتهم بجراح متفاوتة .


الشرطة باشرت التحقيق بعد الحادث واعتقلت على الفور المشتبه"50عاماً" وتم تمديد اعتقاله حتى اليوم الاحد وسيتم طلب تمديد اعتقاله مرة اخرى , كما واعتقلت الشرطة اليوم الشاب 25 عاماً وسيتم طلب تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق .

يشار الى أن الحادث مساء الخميس اسفر عن اصابة 3 نساء.
اعتقال شابين من شعب بشبهة اطلاق النار على 3 نساء




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