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اعتقال مشتبهين بتهديد حياة رئيس بلدية سخنين د.صفوت ابو ريا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاحد مشتبهين قاما بتهديد حياة رئيس بلدية سخنين د.صفوت ابو ريا امس السبت .


وقالت الشرطة أنه في ساعات الظهيرة امس السبت تلقت شكوى ان شخصين قاما بتهديد حياة رئيس البلدية في سخنين بعد لقاء بينهما ,بعد الشكوى باشرت الشرطة التحقيق واعتقلت شخصين "30 , 50 عاماً"من سكان المدينة وتم التحقيق معهم وتمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق غدا الاثنين .

اعتقال مشتبهين بتهديد حياة رئيس بلدية سخنين د.صفوت ابو ريا




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