اعتقال, مشتبهين, بتهديد, حياة, رئيس, بلدية, سخنين, د.صفوت, ابو, ريا,

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاحد مشتبهين قاما بتهديد حياة رئيس بلدية سخنين د.صفوت ابو ريا امس السبت .

وقالت الشرطة أنه في ساعات الظهيرة امس السبت تلقت شكوى ان شخصين قاما بتهديد حياة رئيس البلدية في سخنين بعد لقاء بينهما ,بعد الشكوى باشرت الشرطة التحقيق واعتقلت شخصين "30 , 50 عاماً"من سكان المدينة وتم التحقيق معهم وتمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق غدا الاثنين .