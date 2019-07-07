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اتهام عبد المجيد واكد (24 عاماً)من الناصرة باطلاق نار على مخبز والتسبب بمقتل توفيق زهر



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشاب عبد المجيد واكد من الناصرة (24 عاماً) بقتل المواطن توفيق زهر في شهر ايار الماضي خلال اطلاق نار على مخبز .


وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم وصل على دراجة نارية واطلق النار على مخبز في شارع بولص السادس مما ادى الى اصابة احد اصحاب المخبز بجراح طفيفة واستمر باطلاق النار مما ادى الى اصابة المواطن توفيق زهر الذي مر من المكان مما ادى الى مقتله .

وقد نسب الى المتهم تهم عديدة منها القتل وحيازة السلاح واطلاق نار في مكان عام .
يشار الى أن المحامي علي السعدي هو من يترافع عن المتهم.

مروان واكد:"لا يوجد علاقة لابني بالتهم المنسوبة اليه"

من جانبه نفى مروان واكد، والد المتهم اية علاقة لابنه بالتهم المنسوبة اليه. وقال في حديث خاص لا توجد بيننا وبين الضحية اية علاقة عداء، ونحن نأسف لمقتله ولألم عائلته. وأنا اؤكد ان ليس لابني اية علاقة بجريمة القتل، خاصة ان احد المعتقلين في القضية والذي رأت به الشرطة بانه شريك في الجريمة تم اطلاق سراحه بعد ايام من اعتقاله. وادعى والد المتهم ان الشرطة تستهدف ابنائه وربما تسعى لاغلاق الملف بسبب الضغط الجماهيري.




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