اتهام, عبد, المجيد, واكد, (24, عاماً)من, الناصرة, باطلاق, نار, على, مخبز, والتسبب, بمقتل, توفيق, زهر,

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اعتقلت الشرطة شخصين من شعب "50و25عاما"بشبهة ضلوعهما في قضية اطلاق نار على 3 نساء في...
اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاحد مشتبهين قاما بتهديد حياة رئيس بلدية سخنين د.صفوت...
" جلسة مجلسي الأمناء والتنفيذي الحالية وبحضور إدارة الكلية وكبار محاضريها...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب يبلغ من العمر 29 عاماً من سكان...
لقي الشاب ربيع عماش (40 عاماً) من جسر الزرقاء مصرعه صباح اليوم الاحد , جراء حادث طرق...
اليوم الاحد يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...
افاد شهود عيان مساء السبت ان رئيس بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا تعرض لكسر في...
اصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن في مدينة الرملة مساء...
قام النائب اسامة السعدي وعضو بلدية اللد فداء شحاده بزيارة للسيدة دعاء السعدي في...
اعضاء مجلسي الأمناء والتنفيذي، مدير الكلية والقائمة بأعماله، نواب المدير،...