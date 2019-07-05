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الشيخ أبو كمال صلاح كمال من دالية الكرمل في ذمة الله



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اعضاء مجلسي الأمناء والتنفيذي، مدير الكلية

والقائمة بأعماله، نواب المدير، محاضرو وطلاب وطالبات وموظفو
الكلية الاكاديمية العربية للتربية في إسرائيل –حيفا
ينعون بمزيد من الأسى والحزن
وفاة المرحوم
الشيخ أبو كمال صلاح كمال
مدير قسم التطوير والبناء في الكلية سابقاً
الذي وافته المنية صبيحة اليوم في قرية دالية الكرمل
ويتقدمون باحر واصدق التعازي الى شقيق المرحوم،
الأستاذ المحامي زكي كمال رئيس الكلية، رئيس مجلسي الأمناء والتنفيذي
 
هذا وسيشيع جثمان المرحوم الطاهر الى مثواه الأخير
اليوم الجمعة 2019/7/5 الساعة 15:00 بعد الصلاة عليه
في بيت دالية الكرمل (نصر الدين)
 
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوان
 
البروفيسور سلمان عليان - مدير الكلية
البروفيسور محمد حجيرات - نائب المدير
الدكتورة رندة عباس - القائمة بأعمال المدير 




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