الشيخ, أبو, كمال, صلاح, كمال, من, دالية, الكرمل, في, ذمة, الله,

اعضاء مجلسي الأمناء والتنفيذي، مدير الكلية

والقائمة بأعماله، نواب المدير، محاضرو وطلاب وطالبات وموظفوالكلية الاكاديمية العربية للتربية في إسرائيل –حيفاينعون بمزيد من الأسى والحزنوفاة المرحومالشيخ أبو كمال صلاح كمالمدير قسم التطوير والبناء في الكلية سابقاًالذي وافته المنية صبيحة اليوم في قرية دالية الكرملويتقدمون باحر واصدق التعازي الى شقيق المرحوم،الأستاذ المحامي زكي كمال رئيس الكلية، رئيس مجلسي الأمناء والتنفيذيهذا وسيشيع جثمان المرحوم الطاهر الى مثواه الأخيراليوم الجمعة 2019/7/5 الساعة 15:00 بعد الصلاة عليهفي بيت دالية الكرمل (نصر الدين)تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوانالبروفيسور سلمان عليان - مدير الكليةالبروفيسور محمد حجيرات - نائب المديرالدكتورة رندة عباس - القائمة بأعمال المدير