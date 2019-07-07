قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب يبلغ من العمر 29 عاماً من سكان مدينة الناصرة , وذلك بشبهة اطلاق النار في الهواء في منزل مواطن من يافة الناصرة على خلفية دين مالي .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن المتهم ووالده وصلا الى بيت الضحية في يافة الناصرة ودار جدال بينهما على دين مالي بين والد المشتبه والضحية , بعد ان احتد النقاش قام المتهم بتهديد الضحية واضهر له وشم على يده كتب عليه"FUCK THE POLICE" تباً للشرطة.واضاف البيان:"بعد ان اظهر المتهم الوشم سحب مسدس وقام باطلاق 3 عيارات نارية في الهواء , الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت المتهم وتم تمديد اعتقاله عدة مرات حتى تم تقديم لائحة اتهام بحقه .