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لائحة اتهام بحق نصراوي اطلق النار في يافة الناصرة ووضع وشم"تباً للشرطة على يده"



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب يبلغ من العمر 29 عاماً من سكان مدينة الناصرة , وذلك بشبهة اطلاق النار في الهواء في منزل مواطن من يافة الناصرة على خلفية دين مالي .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن المتهم ووالده وصلا الى بيت الضحية في يافة الناصرة ودار جدال بينهما على دين مالي بين والد المشتبه والضحية , بعد ان احتد النقاش قام المتهم بتهديد الضحية واضهر له وشم على يده كتب عليه"FUCK THE POLICE" تباً للشرطة.

واضاف البيان:"بعد ان اظهر المتهم الوشم سحب مسدس وقام باطلاق 3 عيارات نارية في الهواء , الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت المتهم وتم تمديد اعتقاله عدة مرات حتى تم تقديم لائحة اتهام بحقه .




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